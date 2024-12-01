Скільки саме людей повернулися - питання дискусійне, але такі люди точно є, їх чимало.

Деякі українці справді повертаються на окуповані території. Але їхня кількість не настільки велика. Переважно це люди старшого віку та переважно жінки. Про це пише Spiegel.

Видання зазначає, що багато з цих людей, хочуть продати власну вцілілу нерухомість. Навесні Росія почала надавати псевдозаконний вигляд експропріації українського майна на окупованих територіях. Власникам було надано короткий період часу, аби вони або знову фізично почали користуватися своїм майном, або продали його. Інакше будинки та квартири "націоналізують".

Щоб мати можливість продати нерухомість, українці повинні або прийняти російське громадянство, або заплатити великі гроші, щоб вирішити питання. Про це повідомляють українці, з якими поспілкувалися автори публікації.

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Кілька людей, які втекли з Маріуполя, з якими говорили журналісти Spiegel, підтвердили, що їхні знайомі повернулися продавати нерухомість. Але є й ті, хто повернулися, аби знову просто жити у своїх квартирах. Хлопець на ім’я Олександр, який на початку війни втік до Фінляндії, розповідає про двох друзів його матері, які сподіваються отримати у Маріуполі квартири у нових будинках замість своїх зруйнованих квартир.

На основі спостережень своїх знайомих Олександр вважає, що до Маріуполя могло повернутися до 20 тисяч жителів. За його враженнями, це переважно літні люди, багато жінок. Натомість жінка, яка ніколи не виїжджала з Маріуполя, оцінює кількість тих, хто повернувся, аби залишитися, орієнтовно лише у 5000.

Попри кілька запитів, Spiegel не зміг особисто поговорити ні з ким, хто повернувся в окупацію. "Усі припускають, що їхні телефони прослуховують. Ніхто не піде на такий ризик", – пояснює біженець, який живе в одній з країн Балтії.

Українці повертаються в окупацію: що відомо

Як писав УНІАН, днями нардеп Максим Ткаченко в одному з інтевр’ю заявив, що на окуповані Росією території вже повернулись близько 150 тисяч українців, які раніше звідти втекли. Зокрема з 200 тисяч маріупольців, які залишили місто, за його даними повернулося до 70 тисяч осіб. Серед причин він назвивав недостатню підтримку біженців з боку української держави.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив цю інформацію, хоча озвучив скромніші цифри: до 40 тисяч людей повернулися в місто. За його словами, частина з цих людей просто хотіли продати своє вціліле майно "за російськими законами", а потім із грошима повернутися в Україну або в Європу.

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