Цінне громадянство: хто з росіян та білорусів потребує українських паспортів більше Невзорова

Російські та білоруські добровольці проливають свою кров за Україну в лавах ЗСУ. Проте змушені роками чекати на отримання українського громадянства. УНІАН розбирався, чому паспорт з тризубом стає нагородою лише для тих росіян, які підтримали Україну зі сцени чи телеекрану.

Українці пам’ятають про скандали навколо російських паспортів у депутатів Верховної Ради та про ризики впровадження подвійного громадянства для української діаспори за кордоном. Зараз чутливе питання видачі українських паспортів знову обурило суспільство. Спочатку про набуття громадянства України заявив опозиційний російський журналіст Олександр Невзоров. А пізніше стало відомо про аналогічну історію - видачу українського паспорта ще одному громадянину РФ, сценаристу "Квартал-95" Валерію Жидкову, який називає себе другом президента України Володимира Зеленського…

Чутливе питання

Історія з українським паспортом для колишнього депутата Держдуми, російського журналіста та блогера Олександра Невзорова супроводжується суперечливими заявами представників української влади та досі не набула ясності.

Нагадаємо, про громадянство України для Невзорова першим заговорив радник голови МВС Антон Геращенко, пояснюючи такий крок влади кримінальним переслідуванням Невзорова у Росії через його антипутінську позицію.

"Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій указом президента Володимира Зеленського надано громадянство України за визначні заслуги перед нашою країною", — заявив Геращенко.

Та з огляду на те, що саме Невзоров раніше агітував за Путіна на виборах президента РФ, а пізніше ще й був його довіреною особою, про які саме "заслуги" говорить Геращенко — незрозуміло.

Пізніше голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що Невзоров, мовляв, "говорить правду про російську владу та злочини росіян в Україні", тому корисний для України як "медійна зброя", адже може допомогти нам "розхитати російську владу": "Його голос чують мільйони росіян, і для нас важливо, що він руйнує наративи російської пропаганди".

Проте в Офісі президента так і не пояснили, навіщо роздавати українське громадянство "хорошим росіянам" під час війни. Адже раніше ніщо не заважало їм критикувати Путіна і без наявності українського паспорта...

За останній місяць щонайменше чотири рази спробував пояснити необхідність отримання ним громадянства України сам Невзоров.

"Навіщо мені це потрібно? Ймовірно для того, аби задокументувати якимось чином [моє] захоплення Україною", - сказав він в програмі "Публічна політика" 8 червня.

Проте росіянин не виключив, що паспорт з тризубом він може й не отримати, а офіційний документ, який має на руках, волів би не оприлюднювати, бо "зараз це було б некоректно".

У спробі захиститися від суспільного тиску в цьому питанні, РНБО та ОП заявили, що Невзоров не набуватиме українського громадянства на особливих умовах, а проходитиме усі встановлені процедури. Вони, за словами Андрія Єрмака, досі тривають.

"Я не знаю, чи закінчені всі процедури. Там же ж багато процедур для того, щоб людина стала громадянином. Процедури тривають", – сказав він у відповідь на запитання журналістів, чи є Невзоров вже є громадянином України.

Про які саме процедури йдеться, не стали пояснювати і в Державній міграційній службі. "Поки що взагалі ніяк не коментуємо це питання. Через те, що воно дуже чутливе. Тим більше, є питання захисту персональних даних", — прокоментували УНІАН в ДМС.

Чи має Олександр Невзоров перебувати в Україні п’ять років, працювати тут та платити податки, зокрема воєнний збір, або хоча б складатиме іспит на володіння українською мовою, невідомо. Проте днями він вже продемонстрував дві синенькі "книжечки" з гербом України - свою та дружини.

Громадянство "на паузі"

Водночас питань до української влади менше не стало. Джерела УНІАН в міграційній службі не заперечують, що ті громадяни РФ та Білорусі, які захищають Україну в окопах, перебувають не в рівних умовах з "хорошими росіянами", які набувають українського громадянства завдяки політичній волі верхівки держави. Ба більше, за словами голови ДМС Наталії Науменко, з початком широкомасштабної війни міграційна служба тимчасово припинила розгляд документів на громадянство України від всіх росіян.

"Відносно громадян Росії та Білорусії була здійснена пауза. Міграційна політика щодо громадян Білорусії не змінилася - будемо поновлювати прийняття документів. Що стосується громадян РФ, то ті, хто вже має посвідки на тимчасове або постійне проживання, й надалі можуть користуватися ними та перебувати в Україні. Однак, що стосується видачі нових, то ДМС разом із правоохоронцями перевірятимуть, чи не становлять особи небезпеку для держави", — заявила Науменко.

Це, правда, не стосується іноземців, які воюють за Україну. Ті, хто уклали контракт з ЗСУ, мають можливість набути українське громадянство за спрощеним порядком. Зокрема, цьому сприяють ухвалені Верховною Радою законів про правовий статус (№ 3444) та про спрощене набуття громадянства іноземцями, які брали участь у захисті України (№ 5630).

"Є досить багато опцій, щоб легалізувати іноземців-добровольців на території України. Ми постійно в контакті з Міноборони. Якщо вони передають інформацію по конкретній людині, ми максимально сприяємо її оформленню", — розповіла голова міграційної служби.

Однак мова не йде про масове явище.

"На практиці закон майже не працює, — розповів УНІАН адвокат у міграційних справах бійців-добровольців Олексій Скорбач. - Теоретично він ідеальний, якщо у бійця постійне легальне перебуває в країні, всі документи з військової частини та про те, що він воював або якась нагорода. В такому разі документи подаються в ДМС, нібито, без проблем. Але в реальному житті, все набагато складніше. Лише подача документів триває місяцями".

Адвокат наголошує, що система подачі документів надто бюрократизована. А міграційна служба з 2014-го року навмисно гальмує справи про набуття громадянства російськими та білоруськими добровольцями.

"Працівники міграційної або не працюють через коронавірус, або вигадують якісь додаткові документи. Вони дуже чіпляються до деталей: то у вас не той переклад, то паспорт закінчився. Проте всі розуміють, що військовий не поїде в Росію цей паспорт продовжувати. А у багатьох документи взагалі були втрачені у бойових діях, тобто згоріли. Що відбувається далі? Кожне третє рішення ДМС — відправити військового до суду за рішенням", — розповідає Олексій Скорбач і додає, що отримання українського громадянства не є спокійною та швидкою процедурою.

Адвокат наголошує, що, звісно, деякі добровольці з Росії та Білорусі, які воювали за України, змогли отримати українські паспорти. Однак інші припинили боротися за громадянство та поїхали за кордон.

"На жаль, досі є багато випадків, коли люди воювали на сході, починаючи з 2014 року, але до цього часу не змогли отримати громадянство України. Зараз вони знову воюють з надією на те, що коли-небудь питання буде вирішено", - каже Скорбач.

Ветеран війни без паспорта

Іван переїхав з Росії до України ще до початку російської агресії на Донбасі.

"Я народився в Сибіру, але моя сім’я з України, батькова родина – депортовані українці. І я завжди відчував, що мав повернутись, адже це - земля моїх пращурів. У 2008-му році я прожив в Україні кілька місяців та дізнався, що все, що у РФ розповідали про цю країну, було брехнею. За два роки я остаточно переїхав жити в Україну, намагався інтегруватись та знайти роботу", - розповідає він.

Спочатку Івану довелося подавати документи на біженство. У 2015 році він поїхав на Донбас у складі добровольчого батальйону "ОУН" та дізнався, що відсутність українського паспорта може створювати проблеми навіть в окопах. За словами бійця, були складнощі в отриманні ідентифікаційного коду, з легалізацією в ЗСУ, навіть з отриманням грошей на власну банківську картку.

"Я подавав документи, але ДМС блокувала. Чомусь там були ворожо налаштовані до мене. У 2016-му році був прийнятий закон, який дозволяє іноземцям легально служити в ЗСУ. Тоді я легалізувався, отримав реєстрацію в Києві, пройшов медкомісію, і зміг підписати контракт з бригадою ЗСУ", — розповідає військовий.

Проте, аби довести бюрократичну тяганину до результату, Івану все ж довелося звертатись за допомогою до адвокатів.

"У 2019-му році отримав поранення в Золотому. Поки був у Києві на лікуванні, мені допомогли зібрати документи для подання на набуття громадянства. Направили листи до Міністерства у справах ветеранів, звідти прийшло клопотання, тоді написали листа президенту Зеленському…", - згадує він.

Спрощена процедура дозволила захисникові не складати екзамен з володіння державною мовою. Проте він надав сертифікат з освітніх курсів, які викладались українською.

"Тоді ж підписав декларацію, де вказав, що не визнаю себе громадянином Росії та зміг відмовитись від російського громадянства. 20 грудня 2019 року я вже отримав громадянство України. Однак мені вдалося отримати не паспорт, а тимчасову посвідку громадянина. Коли вийшов на дембель, все одно почались проблеми, адже посвідку про громадянство сприймали як посвідку на проживання. Наприклад, рік тому ДМС з невідомих причин заблокувала вступ до ВНЗ", — розповів Іван.

Шлях захисника України до українського громадянства тривав близько шести років. А проблеми зникли, коли отримав паспорт з тризубом. Проте в цьому році, замість університету, Іван знову вступив до лав ЗСУ. Здобути вищу освіту в Україні з паспортом громадянина мріє вже після перемоги у війні з Росією.

В полон краще не потрапляти

Ігор Номан, відомий як "Бєларускі Янкі", переїхав до України у вересні 2020-го року — одразу ж після хвилі протестів проти режиму Лукашенка у Білорусі. З початком широкомасштабної війни Росії проти України він став командиром інтернаціонального добровольчого батальйону "Титан". Сьогодні захисник серйозно розмірковує про набуття українського громадянства: для іноземців це поки єдиний інструмент зберегти життя та повернутись з російського полону.

"Річ у тім, що білоруси, росіяни чи інші іноземці, які приїхали воювати за Україну, навряд чи зможуть з полону повернутись. Якщо білорус отримав контузію під час бойових дій та потрапив у полон, маючи українське громадянство, у нього є шанс - його зможуть обміняти на російського полоненого. Інакше - бійця відправлять до Білорусі", - розповів Номан.

"Янкі" каже, що особисто знає такого бійця. Через те, що полонений білорус не є громадянином України, він не включений до списків на обмін. І його подальша доля поки що невідома.

"Я не буду називати, про кого йде мова, але в російському полоні вже перебуває один з моїх друзів, — розповідає Номан. — У нього не було громадянства, хоча він воював за Україну з 2014-го року. Можна зрозуміти, що обміняти його неможливо. Наразі його утримують в Донецьку, де вже прийнято "закон" про смертну кару для іноземних громадян. Це означає, що його можуть розстріляти".

Не варта заздрості доля таких полонених і у разі, якщо росіяни повертатимуть їх до Білорусі. Там, за словами Ігоря Номана, їх чекає визнання найманцями та засудження. Згідно зі статтями 57, 58 та 59 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, білоруські захисники України можуть отримати як строк ув'язнення – 15 років чи довічне, або й смертну кару.

"Я навів приклад бійця, якого особисто знаю. Але уявіть, скільки таких людей?", - додає Номан.

Білоруські бійці підкреслюють, що не мають кількох років для набуття українського громадянства. Тому, в умовах широкомасштабної війни, в Україні для іноземних військових мала б з'явитися швидка процедура.

За словами Ігоря Номана, на сайті президента України вже створена відповідна петиція.

"Я не дуже слідкую за ситуацією з Невзоровим, але розумію, що українського громадянства, в першу чергу, потребують саме ті, хто воює за Україну. Тому сподіваюсь, що президент розгляне нашу петицію", — говорить командир батальйону.

Наразі вона набрала понад 11 тисяч голосів. Президент України буде зобов’язаний її розглянути, якщо вона отримає підтримку не менше 25 тисяч громадян. Білоруські добровольці впевнені, що кожен голос за цей документ може врятувати життя захисникам України.

Анастасія Світлевська