Депутати закликали "припинити інформаційне переслідування Фаріон".

Депутати Івано-Франківської міської ради звернулися до до голови СБУ Василя Малюка та міністра освіти і науки України Оксена Лісового з вимогою "припинити інформаційне переслідування Ірини Фаріон".

Зокрема, у рішенні, прийнятому на сесії Івано-Франківської міськради, депутати заявляють, що останнім часом у публічному просторі "почали з'являтися спекуляції, пов'язані з мовним питанням", у яких "певні сили намагаються поставити під сумнів статус української мови".

"Сьогодні ми стурбовані тим, що довкола питання державного статусу української мови організовують провокації, очевидно маючи на меті розколоти суспільство та розхитати й без того важку ситуацію в державі. І виграє від цього тільки ворог", - йдеться у зверненні.

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Як заявляють депутати, саме таким прикладом провокацій є "історія ганебного цькування мовознавця та професора Ірини Фаріон".

"Це випадок відвертих репресій проти тих, хто рішуче обстоює державний статус української мови та національний розвиток України. Ми вимагаємо припинити інформаційне переслідування Ірини Фаріон. Не можна допустити, щоб в Українській державі карали українців за захист української мови!", – йдеться у зверненні.

Водночас на сайті Івано-Франківської міськради текст законопроекту зараз відсутній.

Скандал із Фаріон - що відомо

На початку листопада Ірина Фаріон опинилася в центрі гучного скандалу, коли заявила, що не вважає російськомовних бійців ЗСУ патріотами та взагалі українцями.

Цією заявою Фаріон спричинила всеукраїнську хвилю обурення, зокрема і від бійців з передової. На тлі скандалу університет "Львівська політехніка" під тиском студентів звільнив Фаріон з посади викладача. Екс-депутатка у відповідь на це подала позов до суду.

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