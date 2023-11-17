Крім того, міністр освіти і науки також прибрав із свого акаунту копію документу.

Національний університет "Львівська політехніка" прибрав з офіційних сторінок повідомлення про звільнення скандальної професорки кафедри української мови Ірини Фаріон.

Копія наказу про звільнення мовознавиці зникла з офіційних ресурсів вишу наступного дня після оприлюднення. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий теж відредагував свій допис і видалив фото копії документу про звільнення Фаріон.

Копія наказу про звільнення Фаріон з'явилася на офіційному сайті університету та на сторінці у Facebook 15 листопада. Документ свідчив, що її звільнено з 16 листопада. Втім, наразі сторінка із повідомленням про звільнення Фаріон на сайті політехніки доступна лише у кеші Google.

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ZAXID.NET повідомляє, що в університеті відмовляються від коментарів з цього приводу. У пресцентрі Львівської політехніки заявили, що не коментуватимуть цю тему. Сама Фаріон також нічого не коментує.

Звільнення Фаріон - що передувало

Нещодавно колишня нардепка та тоді ще викладачка Львівської політехніки заявила, що не вважає російськомовних захисників України українцями. На її слова відреагували як військові, так і громадськість. Зокрема, студенти Львівської політехніки вийшли на протест із закликом звільнити Фаріон із закладу.

На тлі обурення суспільства Фаріон опублікувала в своєму телеграм-каналі лист від студента із окупованого Криму, де він висловив їй свою підтримку. При цьому вона не приховала його особисті дані – студента затримала російська ФСБ.

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