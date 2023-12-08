Скандальна екс-депутатка має намір поновитися на посаді викладача через суд.

Колишня народна депутатка Ірина Фаріон подала позов до суду, аби оскаржити своє звільнення зі "Львівської політехніки". Про це вона заявила в коментарі "Суспільному".

За її словами, позов був поданий напередодні, 7 грудня, тож, коли відбудеться перше слухання, вона ще не знає.

"Це було незаконне політично вмотивоване звільнення. Більше нічого не можу коментувати", — сказала Фаріон.

Відео дня

На порталі "Судова влада України" вказано, що предметом судового спору є "визнання незаконним та скасування наказу про звільнення". Відповідачем є Національний університет "Львівська політехніка". Справу розглядатиме Галицький районний суд Львова. Поточная стадія розгляду – "призначено склад суду".

Конфлікт Ірини Фаріон та Львівської політехніки

Як писав УНІАН, на початку листопада Ірина Фаріон спричинила гучний скандал, коли заявила, що не вважає російськомовних бійців ЗСУ патріотами та взагалі українцями. Не обійшла вона зокрема і російськомовних бійців "Азову".

Цією заявою Фаріон спричинила всеукраїнську хвилю обурення, зокрема і від бійців з передової. На тлі скандалу університет "Львівська політехніка" під тиском студентів звільнив Фаріон з посади викладача. Екс-депутатка пообіцяла подати до суду.

Вас також можуть зацікавити новини: