Воїни записали короткий відеоролик для скандальної мовознавиці.

Українські воїни красномовно відповіли екснардепці та мовознавиці Ірині Фаріон за її жорсткі випади на адресу російськомовних воїнів.

Реакція військових з'явилася у мережі. На кадрах воїни на передовій "передають вітання" скандальній Фаріон "на солов'їній".

"Фаріон - кінчена довбо**бка", - каже військова на відео.

Голос за кадром додає: "На солов'їній". Закінчується ролик гучним сміхом військових.

Скандальні заяви Фаріон - що передувало

Нагадаємо, що українська мовознавиця, докторка філологічних наук та екс-нардепка Ірина Фаріон відзначилася скандальними докорами воїнам полку "Азов", які розмовляють російською мовою.

"Я категорично цього (російську мову серед військових ЗСУ - УНІАН) не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні? І ви дуже розумні. Що вам заважає виконувати 29 статтю закону про Збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді", – сказала Фаріон.

Натомість журналістка Яніна Соколова відповіла, що попри використання російської мови, "азовців" не можна назвати "к*цапами". Однак Фаріон заявила, що й українцями їх не вважає.

Закиди Фаріон спровокували скандал. Українці у соціальних мережах розкритикували її слова. Втім, сама Фаріон лише загострила суперечку.

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