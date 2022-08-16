Суттєві зміни пропонуються в частині новітньої історії, в першу чергу, подій, пов'язаних зі збройною агресією РФ проти України.

Міністерство освіти і науки України внесло зміни до навчальної програми школи у відповідь на виклики, що виникли у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ проти України.

Так, як повідомляти на сторінці МОН, до навчальних програм предметів "Історія України", "Всесвітня історія" для 6-11 класів та інтегрованого курсу "Історія: Україна і світ" (10 клас) внесено зміни з урахуванням нових історіографічних напрацювань. Пропоновані доповнення мають на меті усвідомити наскрізні лінії з минулого, які дозволяють пояснити сучасні події.

Наприклад, в оновлених програмах пропонується погляд на СРСР як на державу імперського типу. Також програми орієнтують на вивчення не тільки інструментів насильства, якого в ХХ столітті зазнавали українці, а й опору йому. Частина змін у навчальних програмах спрямована на розширення просторових контекстів української історії, створення додаткових можливостей для аналогій і порівнянь.

Суттєві зміни пропонуються в частині найновішої історії, насамперед подій, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації проти України. Передбачено повний (окремим навчальним блоком) розгляд російсько-української війни, що розпочалася в 2014 році. Наголошується на геноцидних діях політичного керівництва і російського війська щодо українців, національному опорі проти агресії російської федерації та міжнародній підтримці України.

Оновлено перелік термінів/понять, як-от: "присвоєння суверенітету" (у значенні привласнення, захоплення суверенітету УСРР союзним центром), "русскій мір", "рашизм"; замість вислову "політика русифікації" застосовано вислів "політика російщення", який точніше відбиває сутність явища і процесу; уточнено контекст застосування поняття "колабораціонізм".

Раніше, як писав УНІАН, стало відомо, що Міносвіти України вилучило з навчальних програм твори російських і білоруських авторів, крім уродженців України.

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