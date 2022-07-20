За його словами, російська мова у нього не асоціюється з країною-агресором, і нею говорить більша частина його оточення.

Популярний український лікар-педіатр Євген Комаровський, який все своє життя прожив у Харкові і якого у Росії визнали ворогом, пояснив, чому він не переходитиме на українську мову.

У своєму блозі на Youtube він зізнався, що говорить і думає російською мовою з дитинства, так йому простіше пояснювати навіть дуже складні речі.

Комаровський наголосив, що російська мова не асоціюється у нього з агресією Кремля, Путіним та російськими окупантами. Він вважає, що патріотизм та любов до Батьківщини вимірюються вчинками, а не знанням і користуванням тією чи іншою мовою.

"Це мова, якою я думаю. Мені так комфортніше. Я давно висловив свою позицію, і її не змінюю. Я не асоціюю російську мову з рашизмом і путіним. Це мова моїх батьків, мова моїх дітей, моїх друзів. Це мова 99% мого найближчого оточення. Чому я маю його зрадити? Я розумію українську мову. Але я ніколи не зможу говорити українською так, як я це роблю російською. Головне не як я говорю, а що я говорю, що я дуже добре вмію пояснювати навіть дуже складні речі. Це зробило мене лікарем Комаровським, якого знають мільйони людей", - сказав Комаровський.

Він також нагадав, що Україну захищає дуже багато російськомовних українців. Це говорить про їхній патріотизм та любов до України.

"Велика кількість молодих хлопців зі зброєю в руках, які абсолютно російськомовні, зараз в окопах. Я вважаю, що вони так демонструють свою любов до країни", - наголосив Комаровський.

На думку лікаря, українцям не варто порушувати тему мовних розбіжностей — особливо під час війни.

"Людину визначають вчинки, відповіді на запитання, що таке добре і що таке погано. Я знаю багато негідників, які найкрасивішою українською мовою говорять абсолютно злочинні речі… Я хочу бути далі від цього марення. Люди по-іншому оцінюються у 21 столітті", - підсумував свою думку Комаровський.

Він також спробував порівняти українську мову із релігійним питанням.

"Зрештою президент Росії каже, що він православний. В Україні закрити тему православ'я? Бо Путін православний? Ми не віритимемо в Бога, в якого вірить Путін? Це як? Ця логіка неповна", - вважає педіатр.

Нагадаємо, з 16 липня набули чинності нові норми "мовного закону". Йдеться про використання української мови в інтернеті та в інтерфейсах комп'ютерних програм товарів.

Раніше популярну ведучу Машу Єфросиніну та співачку Олю Полякову розкритикували за небажання вести свій YouTube-проект українською мовою. У своє виправдання зірки заявили, що у них нібито немає "хімії" з державною мовою і їм важко висловлювати свої думки нею.

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