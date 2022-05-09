Жінка молиться за Україну, вона досі не може забути жахи фашизму, а тепер живе у часи, коли звірства коять російські окупанти.

На Волині живе 100-річна ветеранка Другої світової війни Тетяна Сайчун. Жінка пережила фашизм та рятувалася від нього з 3-річною донечкою на руках. Нині ж від рашизму рятували її крихітного праправнука.

Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.

100-річна мешканка Волині порівнює повномасштабну війну, яку розв'язала РФ, з Другою світовою. І поки окупанти влаштували черговий парад, ветеранка молиться за Україну та її захисників.

Жінка народилася у 1922 році в селі Осова на Холмщині, нині це у Польщі. У 13 років вона пішла на роботу, а у 16 вийшла заміж. Сайчун тікала від Другої світової з 3-річною дочкою на руках.

Тоді були фашисти, а нині - рашисти. Тепер від війни рятували її маленького праправнука з Київщини.

Нині жінка живе на Рівненщині. В її будинку завжди стоїть портрет Тараса Шевченка. Жінка має велику родину: двоє дітей, сім онуків, вісім правнуків і навіть двоє праправнуків.

"Любіть свою землю! Свою Україну, своїх людей! Ми - українці, і нам нікого не треба", - звернулася Сайчун до українців.

Жінка хвилюється не тільки за рідню, вона молиться за усю Україну та ненавидить Путіна. Президента РФ спіткає така ж доля, як і усіх вбивць. Путіну не буде щастя ніколи, каже 100-річна ветеранка.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ветеран АТО дав прихисток півсотні переселенців з різних куточків України.

Вас також можуть зацікавити новини: