Посадовицю "Укрзалізниці" російські військові залучили до співпраці на початку 2023 року.

СБУ затримала посадовицю "Укрзалізниці", яка готувала повітряний удар РФ по логістичних шляхах Сил оборони на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Служба безпеки України, контррозвідники затримали інформаторку окупантів у Дніпрі. Зловмисницею виявилась посадовиця місцевого підрозділу "Укрзалізниці", яку російські військові залучили до співпраці на початку 2023 року. За вказівкою російського куратора зрадниця збирала розвіддані про місця базування Сил безпеки та оборони на території обласного центру.

Розвідінформація потрібна була рашистам для підготовки прицільних повітряних атак по стратегічно важливих об’єктах транспортної інфраструктури України.

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Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і завадили реалізації ворожих планів – зловмисницю було своєчасно викрито і затримано за місцем її проживання.

За даними слідства, російська інформаторка була на "прямому" зв’язку з кадровим російським військовим, який перебував на тимчасово окупованій частині Донеччини. У поле зору російської спецслужби посадовиця потрапила через свою деструктивну активність у російських пабліках, де вона публікувала пропозиції щодо допомоги окупаційним військам. Для збору розвідданих фігурантка об’їжджала територію міста на громадському транспорті й приховано фотографувала українські об’єкти.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським "куратором".На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру.

Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми. Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Війна в Україні і колаборанти

У грудні 2022 року СБУ затримала одну з провідних колаборанток Ізюмського району Харківщини . Жінка активно підшукувала "однодумців", яких намагалася залучити до співпраці з ворогом, за що пропонувала "посади", російські зарплати і лояльність окупантів.

У грудні 2022 року у Херсоні оголошена у розшук колаборантка з’явилась "з повинною". Колишня співробітниця виправної колонії підтримала загарбників і вступила до лав окупаційної адміністрації.

У квітні 2023 року колаборантка, яка депортувала українців до Сибіру, отримала 15 років в'язниці. Вона всіляко допомагала окупантам, а також висилала мешканців Маріуполя і Волновахи у Сибір і на Далекий Схід.

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