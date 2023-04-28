Вона всіляко допомагала окупантам, а також висилала мешканців Маріуполя і Волновахи у Сибір і на Далекий Схід.

За матеріалами СБУ до 15 років тюрми засуджено "віце-мера Тореза", яка займалась депортацією українців до Сибіру.

Як повідомили в СБУ, зловмисницею є так звана "заступниця голови адміністрації міста Торез" (сучасна українська назва – Чистякове). "На цій "посаді" вона виконувала завдання Москви щодо депортації мешканців тимчасово окупованих районів Донеччини до країни-агресора. Для цього вона організувала в місті "перевалочну базу", яку використовували для примусового вивезення жителів Маріуполя і Волновахи до віддалених регіонів РФ. Серед "пунктів призначення" були території Сибіру і Далекого Сходу", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 111 ("державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану");

ч. 1 ст. 258-3 ("участь у терористичній групі чи терористичній організації").

Суд засудив колаборантку до 15 років тюрми. Наразі фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України. Тривають комплексні заходи для притягнення винної до відповідальності.

Чим займалась зрадниця

За даними слідчих, зловмисниця ще у 2016 році приєдналась до лав терористичної організації "ДНР". Тоді окупанти призначили її "керуючою справами" окупаційної адміністрації міста Єнакієве. "Там вона організовувала антиукраїнські мітинги, допомагала розквартировувати бойовиків і сприяла їх матеріально-технічному забезпеченню. Згодом її "підвищили" до "віце-мера Тореза" та доручили відповідати за "соціальний блок"", - йдеться у повідомленні.

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