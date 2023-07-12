Для подорожей в українських поїздах за кордон, на жаль, є суттєве обмеження — ширина колії.

В Україні та Європі залізничні колії мають різну ширину, що обмежує подорожі на поїздах. В Європі поширена так звана європейська колія, у якої відстань між внутрішніми краями рейок становить 1435 мм.

Як повідомляє прес-служба перевізника, в Україні зараз колії мають ширину 1520 мм, і рухомий склад для них використовується інший. В УЗ пояснили, що через це неможливо запускати поїзди "куди завгодно й поставити на колію будь-які вагони". Зараз існують вагони з можливістю зміни колісних пар, але їх кількість обмежена.

Також зазначається, що на кордоні з ЄС є ділянки суміщеної колії - 1520 та 1435 мм, де можуть рухатися поїзди двох стандартів. При цьому до Хелма і Перемишля заведено широку колію.

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"Побудова пасажирських хабів для пересадки - це один з напрямків, у якому системно працює "Укрзалізниця". Продовжуємо перемовини і з польською стороною по запуску за маршрутом Київ - Варшава поїзда з вагонів стандартного для України габариту", - додали в УЗ.

Детальну інформацію про міжнародні рейси з України можна дізнатися на сайті "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" та колії

Україна має систему колій, яка відрізняється за розмірами від європейської. Українські потяги рухаються "широкою" колією 1520 мм, а на кордоні зустрічаються з "вузькою" європейською 1435 мм.

В травні 2022 року міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції в європейську систему. За його словами, переведення однієї залізничної лінії на стандарт ЄС може коштувати від 2 до 3 мільярдів доларів.

Україна є найбільшою за площею державою у Європі, що має розвинену та розгалужену мережу залізниць. Протяжність тільки головних колій складає понад 20 тисяч км. Тому Україні, щоб повністю перейти на європейський стандарт залізничної колії, може знадобитися понад 20 років, а орієнтовна вартість становитиме в межах 250 мільярдів євро.

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