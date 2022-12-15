Жінка активно підшукувала "однодумців", яких намагалася залучити до співпраці з ворогом, за що пропонувала "посади", російські зарплати і лояльність окупантів.

Служба безпеки України (СБУ) затримала одну з очільниць колишньої окупаційної адміністрації Ізюмського району.

Як повідомляє СБУ, одну з поплічниць ворога викрито в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Зловмисницею виявилась колишня очільниця створеного окупантами "Савинського територіального відділу Ізюмської військово-цивільної адміністрації".

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"Серед іншого, вона збирала паспортні дані місцевих жителів та передавала їх до окупаційної адміністрації. Отримані персональні відомості громадян ворог використовував для фальсифікації "результатів" фейкового плебісциту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після звільнення Харківщини колаборантка намагалась переховуватись на території Ізюмського району, але її затримали.

За даними слідства, фігуранткою є місцева мешканка, яка після захоплення частини регіону підтримала загарбників і добровільно вступила до окупаційних органів.

Правоохоронці розповіли, що у лавах агресора вона активно підшукувала "однодумців", яких намагалася залучити до співпраці з ворогом, за що пропонувала "посади", російські зарплати і лояльність окупантів.

Наразі слідчі повідомили зловмисниці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу ("колабораційна діяльність").

Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Війна в Україні й затримання колаборантів

Спецслужби в Україні регулярно затримують колаборантів і зрадників нашої країни. Зокрема, нещодавно СБУ затримала у Києві колаборантку, яка після звільнення Харківщини намагалася втекти до ЄС. У Куп'янську під час окупації міста жінка добровільно пішла на співпрацю з росіянами.

Також українські прикордонники затримали молоду колаборантку, яка їхала до Києва. Під час перевірки у телефоні дівчини виявили матеріали проросійського змісту.

А днями в Одесі викрили "блогерку", яка закликала Путіна активніше бомбардувати Україну. Пропагандистка поширювала в мережі публікації, у яких підтримувала та виправдовувала збройну агресію РФ.

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