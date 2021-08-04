Сьогодні у них має відбутися зустріч з очільником МВС.

Друзі загиблого білоруського активіста Віталія Шишова будуть просити Міністерство внутрішніх справ надати охорону його дівчині.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів друг Шишова Юрій Щучко.

4 серпня вони запрошені у МВС. Вони проситимуть Дениса Монастирського надати охорону Божені Жолудзь.

"Я обговорюватиму це питання особисто з ним, щоб надали охорону Божені, це дівчина Віталія, теж моя близька подруга й одна із засновниць нашого руху "Білоруський дім в Україні". Також порушуватимемо питання про загальну безпеку активних білорусів тут, щоб вони почувалися в безпеці", – сказав Щучко.

Читайте такожУ Києві відбулася акція пам’яті Віталія Шишова: озвучено вимоги до влади (фоторепортаж, відео)Активіст також прокоментував інформацію про те, що Шишов міг займатися виявленням розвідників КДБ Білорусі на території України.

"Цю діяльність він вів доволі приховано, ми знали поверхневі результати його роботи, конкретно я не можу сказати, що він когось саме вирахував, але в нашому відео, розслідування проводив Віталій, а Божена і я, ще хлопці, які допомагали, ми вирахували "тітушок", оплачених певною особою, яку ми не змогли далі знайти", – відзначив він.

Смерть Віталія Шишова

Голову громадської організації "Білоруський дім в Україні", громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним сьогодні вранці на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці. Напередодні співмешканка Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція – - самогубство і вбивство з імітацією самогубства.

В офісі президента запевнили, що Володимир Зеленський тримає дану справу на контролі.

Автор: Людмила Жерновська