До пошуку Віталія Шишова залучили кінологів.

Голова Білоруського дому в Україні Віталій Шишов зник у Києві. Він активно допомагав громадянам Білорусі й тим, хто постраждав від режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомляється в Telegram-каналі БДУ.

"Сьогодні (2 серпня, - ред.) вранці голова Білоруського дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) й не повернувся", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з номера Шишова було зроблено кілька "глухарів" - дзвінок, який відразу скидають при відповіді. На цей час зв'язку з ним немає.

Читайте такожПід посольством Білорусі в Києві забризкали газом прихильників Лукашенка (відео)"Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але ніяких слідів Віталія не виявили", - вказали в організації.

Про зникнення Шишова повідомили в поліцію. До його пошуків залучили кінологів.

Водночас на сайті Національної поліції України в місті Києві повідомляється, що поліцейські Києва розшукують безвісти зниклого іноземця. До пошуку залучені слідчі, кінологи та оперативні співробітники.

"Сьогодні в поліцію Києва звернулася місцева мешканка і повідомила, що її співмешканець не виходить на зв'язок. На пошуки чоловіка оперативний черговий зорієнтував всі чергові наряди столичної поліції. Попередньо поліцейські встановили, що громадянин іноземної держави, 1995 року народження, вранці вийшов на пробіжку і не повернувся. Коли чоловік перестав виходити на зв'язок, його співмешканка звернулася на 102", - розповіли в поліції.

Подію зареєстровано у Святошинському управлінні поліції. Пошуки тривають.

Довідка УНІАН. Білоруський дім в Україні - некомерційна громадська організація, яка допомагає громадянам Білорусі та постраждалим від режиму Олександра Лукашенка.

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 серпня стало відомо, що білоруську легкоатлетку Христину Тімановську відсторонили від участі в Олімпійських іграх 2020 і намагаються насильно вивезти з Токіо до Мінська. При цьому спортсменка записала відеозвернення, в якому попросила МОК втрутитися в ситуацію.

Причиною конфлікту, за заявою НОК Білорусі, став висновок лікарів. Нібито у спортсменки поганий емоційно-психологічний стан. Сама ж Тімановська заявила, що лікарі її не оглядали. Також стало відомо, що спортсменку змушували виступити на Олімпіаді на дистанції, до якої вона не була готова.

У свою чергу влада Чехії заявила, що готові надати спортсменці візову підтримку.

2 серпня в ЗМІ з'явилася інформація, що чоловік Тімановської виїхав з Білорусі і попрямував в Україну.

Пізніше Польща надала легкоатлетці гуманітарну візу.

Автори: Таня Поляковська, Анастасія Горбачова