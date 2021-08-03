Основні дві версії смерті Шишова - самогубство і вбивство з імітацією самогубства.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав здійснити правосуддя у справі про загибель голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.

Про це він написав у Twitter.

Боррель подякував владі України за швидкий початок розслідування його смерті, включаючи ймовірність вбивства.

"Шокований повідомленнями про те, що білоруський активіст Віталій Шишов був знайдений повішеним у київському парку. Він допоміг багатьом уникнути репресій режиму Лукашенка", - йдеться в повідомленні.

Віце-президент Європейської комісії додав, що правосуддя має відбутися.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 3, 2021

Смерть Віталія Шишова

Голову громадської організації "Білоруський дім в Україні", громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним сьогодні вранці на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці. Напередодні співмешканка Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція – - самогубство і вбивство з імітацією самогубства.

В офісі президента запевнили, що Володимир Зеленський тримає дану справу на контролі.

Автор: Людмила Жерновська