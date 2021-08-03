Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав здійснити правосуддя у справі про загибель голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.
Про це він написав у Twitter.
Боррель подякував владі України за швидкий початок розслідування його смерті, включаючи ймовірність вбивства.
"Шокований повідомленнями про те, що білоруський активіст Віталій Шишов був знайдений повішеним у київському парку. Він допоміг багатьом уникнути репресій режиму Лукашенка", - йдеться в повідомленні.
Віце-президент Європейської комісії додав, що правосуддя має відбутися.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 3, 2021
Смерть Віталія Шишова
Голову громадської організації "Білоруський дім в Україні", громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним сьогодні вранці на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці. Напередодні співмешканка Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.
Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція – - самогубство і вбивство з імітацією самогубства.
В офісі президента запевнили, що Володимир Зеленський тримає дану справу на контролі.