Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник вчора у Києві, знайшли повішеним сьогодні в одному з київских парків, неподалік від місця його проживання. Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Києві.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Повна картина подій буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер системи "Безпечне місто", проведення експертиз і слідчих експериментів.

Читайте такожБілорусь закрила кордон для українців: як туди можна потрапитиПоліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо.

Що відомо про зникнення Шишова

Шишов зник у Києві 2 серпня під час пробіжки. Він активно допомагав громадянам Білорусі й тим, хто постраждав від режиму Олександра Лукашенка.

З номера Шишова було зроблено кілька "глухарів" - дзвінок, який відразу скидають при відповіді. Про зникнення Шишова повідомили в поліцію. До його пошуків залучили кінологів.

Загиблий був лідером Білоруського дому в Україні.

Автор: Яна Ставська