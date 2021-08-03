Україна підтримує народ Білорусі й дуже важливо, щоб білоруси, які приїхали до України, відчули себе в безпеці, зауважив прес-секретар глави держави.

Прес-секретар глави держави Сергій Никифоров прокоментував смерть голови ГО "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова в Києві, заявивши, що президент Володимир Зеленський тримає цю справу на контролі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Никифоров повідомив на брифінгу в Києві.

За його словами, на брифінгу представники МВС сказали "все, що мають" з цього приводу або сказали "те, що вони мають право розказувати, не забуваймо про таємницю слідства".

Никифоров додав, що Офісу президента до цього додавати нічого не потрібно. "Ми пильно стежимо за висновками поліції. Президент, звичайно, тримає цю справу на контролі", - зауважив він.

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"Єдине, що можна сказати, що нам, справді, потрібно показати, що Україна підтримує народ Білорусі, і нам дуже важливо, щоб ті білоруси, які після подій літа та осені минулого року приїхали до України, щоб вони відчули себе в безпеці. Ми над цим також працюємо", - наголосив Никифоров.

Як повідомляв УНІАН, голову громадської організації "Білоруський дім в Україні", громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним сьогодні зранку на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці. Напередодні співмешканка Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція, – самогубство та вбивство з імітацією самогубства.

Автор: Костянтин Гончаров