За словами Дмитра Лазуткіна, остаточна версія додатку з'явиться в червні.

В Україні набрав чинності закон про мобілізацію, відповідно до якого, всі чоловіки призовного віку мають оновити свої дані. Зокрема, це можна зробити через мобільний застосунок "Резерв+".

Як розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, напередодні виникли проблеми з цим додатком. Це пов'язано з тим, що одночасно послугою намагались скористатись понад 700 тисяч осіб.

"Багато хто скачав цей застосунок, багато хто авторизувався, оновив свої дані. Був момент, коли сервер був перевантажений. Понад 700 тисяч людей намагалися одночасно зайти. Це був незначний системний збій, але не треба забувати, що повноцінна версія цього застосунку з'явиться в середині червня", – додав він.

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Мобілізація в Україні: важливі новини

Напередодні Лазуткін розповів, що в Україні запрацював електронний кабінет "Резерв+" для всіх чоловіків призовного віку. Він також додав, що наразі у додатку можна за 3-5 хвилин оновити та уточнити дані про себе.

Раніше адвокат Роман Сімтін розповів, що навіть за добровільної явки до ТЦК та СП громадяни можуть бути оштрафовані за порушення правил військового обліку.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Україна володіє інформацією щодо кількості чоловіків, які виїхали за кордон та не повернулися. Ці цифри включають як легальні, так і нелегальні випадки перетину кордону.

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