Ці цифри включають як легальні, так і нелегальні випадки перетину кордону.

Україна володіє інформацією щодо кількості чоловіків, які виїхали за кордон та не повернулися.

"Маємо цифри. Всі цифри маємо, але вони постійно уточнюються з урахуванням того, що треба постійно проводити аналіз, як це відбувалось на початку", - розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода.

Він зазначив, що ці цифри включають як легальні, так і нелегальні випадки перетину кордону.

Відео дня

"Всі ці питання, які ви задаєте, вони мають кількісні параметри і юридичні параметри. Їх треба обговорювати", - додав радник голови ОП.

Надання консульських полуг чоловікам за кордоном

Міністерство закордонних справ України дало розпорядження закордонним дипломатичним установам із 18 травня відновити прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку.

Фахівці МЗС актуалізували нормативні документи та внесли зміни до алгоритмів інформаційно-комунікаційних систем, що дозволило привести консульську діяльність у відповідність до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

З 18 травня чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг.

Вас також можуть зацікавити новини: