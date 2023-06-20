Евакуаційні заходи вже завершено, та тим, хто вирішує повернутися, необхідно бути обачними.

Основні роботи з евакуації цивільного населення з зони лиха після підриву Каховської ГЕС вже проведені. Після того, як вода спала, мешканці південних регіонів почали повертатися до своїх домівок. Про це на брифінгу повідомив речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

"Основна робота щодо проведення евакуаційний заходів проведена. І я вам більше скажу – люди потроху починають деякі повертатися до своїх власних будинків, ділянок і так далі", – сказав речник.

Хорунжий додав, що тим, хто повернувся, чи планує це зробити, необхідно дотримуватися низки правил. Зокрема, особливу увагу необхідно приділяти підозрілим предметам, які могло принести течією.

"Вибухонебезпечні предмети можуть траплятися, оскільки течією винесло достатньо багато. Вони можуть бути навіть замулені. Тому тут населенню треба бути уважними. Якщо є підозра на якісь вибухонебезпечні предмети або підозрілий предмет, треба зателефонувати на "101". … Не наближатися до цих предметів, не піднімати", – сказав він.

Речник ДСНС також нагадав, що розмінування проводять не тільки працівники ДСНС, а й вибухотехніки Нацполіції, сапери інших сил безпеки і оборони.

Крім цього, населенню необхідно дотримуватися певних правил користування оселею, якщо будинок був затоплений.

"Треба знати, що якщо будинок був затоплений, необхідно переконатися, що немає загрози завалення (могло підмити основу), що скло не розбите, немає небезпечних уламків, не потрібно користуватися електрикою до повного осушення будинку. Затоплені підвальні приміщення теж необхідно осушити", – пояснив він.

Крім того, в ДСНС наголошують, що не можна вживати підтоплені продукти, навіть консервацію. А все майно, що було затоплено, підлягає дезінфекції.

Хорунжий нагадав і про заборону купатися у водоймах через їхнє забруднення. Також речник ДСНС наголосив, що поки вживати можно тільки бутильовану питну воду. Нею населення забезпечили, переконує він.

Відновлення газо-, водо- та електропостачання на затопленій Херсонщині - що повідомлялося

Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС в зоні можливого підтоплення опинилися десятки населених пунктів на Миколаївщині і Херсонщині.

Станом на ранок 20 червня підтопленими залишаються 4 населених пункти (818 будинків) на деокупованому правому березі та 17 населених пунктів на окупованому лівому березі.

Після того, як вода спала, міські служби почали відновлювальні роботи: розчищення доріг і вулиць, ревізію комунікаційних мереж та обладнання тощо.

В ОВА прогнозують, що цього тижня мешканці Херсонського мікрорайону "Острів" отримають технічну воду через систему водопостачання, а ще за кілька днів - питну. В північній частини області ситуація важча і терміни відновлення водопостачання поки не прогнозують.

Також відомо, що значна частина енергетичного обладнання на деокупованій Херсонщині вціліла. З середини наступного тижня енергетики почнуть підʼєднувати до мережі херсонський мікрорайон Корабел, в області відновлення електропостачання очікується за 1-2 місяці. Газопостачання почнуть повертати з 26 червня.

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