Міністерство акцентувало на важливих деталях щодо того, як підготуватися до евакуації з дитиною.

Евакуація з прифронтових територій та зон техногенної катастрофи, яка виникла внаслідок підриву Каховської ГЕС, здійснюється безкоштовно.

Про це йдеться в коментарі міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України. Ймовірно, це реакція на побиття на Херсонщині волонтера, котрий безкоштовно перевозив людей, нібито перевізниками, які брали кошти за перевезення.

"Держава має достатньо ресурсів та можливостей, щоб безкоштовно евакуювати людей та забезпечити первинну соціальну підтримку: тимчасове житло, гуманітарну допомогу та грошові виплати, які складають 2 тис. грн на дорослих та 3 тис. грн. на дітей та осіб з інвалідністю", - йдеться в повідомленні

Також в Мінреінтеграції закликають батьків не піддаватися почуттю розгубленості та паніки під час евакуації і тримати дитину тільки за руку. Бо якщо дитина тримає батьків за рукав чи за сумку, то в натовпі вона може дуже легко загубитися. "Пробираючись до місця призначення в натовпі, ведіть дітей перед собою. Завжди носіть із собою фотографію вашої дитини (зокрема, на телефоні), бажано свіжу. Якщо дитина загубиться, за знімком перехожі легше її згадають і допоможуть швидко знайти", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що треба, щоб діти знали свої дані, і необхідно підписати їх речі, а у внутрішні кишені одягу треба покласти візитівку з інформацією та контактні дані.

У Херсоні напали на відомого волонтера, який рятував людей

Як повідомляв УНІАН, у Херсоні було вчинено напад на відомого волонтера Карена, який допомагав людям з евакуацією. За попередніми даними, волонтера побили перевізники, яким заважала безкоштовна евакуація.

Поліцейські Херсона порушили кримінальне провадження за фактом хуліганських дій у районі автовокзалу. Вони встановили, що 16 червня, близько 16-ї години 42-річний житель обласного центру приїхав із пасажирами до міжміського автовокзалу, де до нього підійшли 35-річний раніше судимий херсонець та ще один невідомий. Між чоловіками спалахнув конфлікт щодо пасажирських перевезень, який переріс у переслідування на автомобілях та бійку.

За кілька годин після інциденту постраждалий самостійно звернувся до лікарні, де йому встановили діагноз: множинні забійні рани м’яких тканин голови та тіла, забій нижнього щелепного суглобу. Писати заяву за фактом його побиття чоловік відмовився.

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