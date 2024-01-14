Волонтери скаржаться, що процес виїзду за кордон настільки ускладнився, що простіше переключитися на іншу діяльність.

Благодійні фонди, які постачають з-за кордону автомобілі для потреб ЗСУ, зіткнулися з новим викликом: замість дозволу на перетин кордону волонтери отримують повістки до військкомату. Про це розповів засновник групи компаній "Прайм" і керівник благодійного фонду "Незламні крила" Дмитро Леушкін в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, раніше волонтери працювали за налагодженим механізмом: був зрозумілий перелік документів, з якими можна було виїхати за кордон. Але наприкінці минулого року їм повідомили, що для виїзду за кордон тепер необхідно отримати довідку від ТЦК. Однак не було чіткої інформації, яку саме довідку.

"Маршрут став виглядати так: приїхати на кордон, відстояти 11 годин, "поцілувати" віконце і розвернутися. Повернутися за якоюсь довідкою, оформити її, знову відстояти 11 годин", – розповів Леушкін.

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Він зазначив, що головна складність полягає у тому, що прикордонники не мають чіткої інструкції щодо того, яку саме довідку вимагати. Отримані телефоном "з Києва" інструкції на кожному пункті пропуску трактують по-своєму. Але й на цьому проблема не вичерпується.

"Тих волонтерів, які вперше виїжджали за авто, взагалі не випускали, споряджали повісткою і відправляли в ТЦК. А тих, хто виїжджав не вперше – допитували, немов вони ДРГ-групи. (...) Мені відомий випадок, коли волонтер однієї з організацій їхав за машинами, а в підсумку зараз служить на полігоні в Житомирі", – розповів Леушкін.

Через складність і заплутаність процедури перетину кордону, благодійний фонд "Незламні крила" припинив приганяти машини з-за кордону і поставляти їх на фронт. Леушкін не знає, чи припинили цю діяльність інші волонтери, але висловив упевненість, що тепер "певний обсяг машин", які надходили на фронт, "точно загубиться".

"Автотранспорт – це витратний матеріал. Ці машини постійно ламаються, вибухають, виходять з ладу. Вони можуть служити довго, а можуть бути знищені за один день. Техніки на війні багато не буває. На ній виїжджають сапери, відбувається вивезення поранених, антидронова діяльність. Ті, хто запускають дрони, теж на позашляховиках виїжджають", – зауважує волонтер.

На думку Леушкіна, державі негайно потрібно вирішити проблему перетину кордону волонтерами, аби боротьба з ухилянтами не заважала забезпечувати потреби фронту.

Ситуація на кордонах України

Як писав УНІАН, наприкінці минулого року Держприкордонслужба значно посилила перевірки громадян на кордоні, які прагнуть залишити межі держави. Зокрема прикордонники припинили випускати за кордон інвалідів 3 групи та багатодітних, вимагаючи від них додаткової довідки від ТЦК. В ДПСУ пояснили це тим, що стало більше випадків підробки первинних документів, що надають право на виїзд.

Втім ця самодіяльність Держприкордонслужби вже зацікавила Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що ініціював перевірку дій прикордонників, оскільки вони не мають права вимагати у громадян тих документів, які не фігурують у законі.

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