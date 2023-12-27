Кожен четвертий українець допомагав виготовляти певні засоби для ЗСУ.

Соціологи провели опитування та з’ясували, де і як волонтерять українці. Про це йдеться у результатах соціологічного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

Зауважується, що українці продовжують особисто надавати фінансову та іншу матеріальну допомогу Збройним силам України та внутрішньо переміщеним особам.

"Так, 63% зазначають, що за останні 12 місяців особисто перераховували гроші волонтерам та благодійним організаціям, які допомагають ЗСУ. При цьому 46% перераховували кошти на спеціальний банківський рахунок НБУ для Збройних сил України", - йдеться у результатах опитування.

Крім того, кожен другий респондент (51%) допомагав внутрішньо переміщеним особам грошима, одягом, продуктами харчування або іншими речами.

Кожен четвертий українець (26%) допомагав виготовляти засоби для ЗСУ (наприклад, плетення сіток, ремонт техніки/обладнання, 3D-друк запчастин для дронів).

23% брали участь у різних доброчинних акціях на підтримку ЗСУ та постраждалих від війни. А 13% зазначають, що за останні 12 місяців безпосередньо займалися волонтерською роботою в лікуванні та забезпеченні воїнів ЗСУ.

У регіональному розрізі надання фінансової допомоги на користь ЗСУ дещо менше фіксується на Сході та Півдні, але водночас частка тих, хто в різний спосіб допомагає ВПО, на Сході така сама, як і на Заході (51%).

"Найбільша частка місцевого населення, яке особисто займалося волонтерською допомогою в лікуванні та забезпеченні воїнів ЗСУ протягом останнього року, - на Сході України (17%)", - зазначають соціологи.

*** Загальнонаціональне соціологічне опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 грудня. Опитано було 2 тис. 19 респондентів віком від 18 років.

Опитування методом face-to-face проводилося у 22 областях (окрім Донецької, Луганської та АР Крим) та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами).

Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю та типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Результати останніх соцопитувань в Україні

Населення України стає "лояльнішим" до територіальних поступок РФ. Згідно з даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, в Україні 74% громадян вважають, що не може бути жодних територіальних поступок Росії, але водночас зросла кількість тих, хто готовий йти на такі "компроміси" заради миру.

У КМІС зазначили, що після травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок Росії. Відповідна тенденція змінювалася з 10% у травні до 14% у жовтні і до 19% у грудні. Відповідно знизилася частка тих, хто виступає проти територіальних поступок, - з 84% у травні до 74% у грудні.

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