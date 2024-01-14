Його матір, королева Маргрете II, вперше в 900-річній історії Данії добровільно зреклася престолу.

Данія отримала нового короля. У неділю, 14 січня, Фредерік X офіційно зійшов на престол після того, як його матір, королева Маргрете II, офіційно зреклася корони після 52 років правління. Про це повідомляє Reuters.

Хоча публічну заяву про зречення королева зробила ще два тижні тому, формально передача влади відбулася лише сьогодні, коли Маргрет підписала формальну заяву під час засідання Державної ради при парламенті. У Данії немає урочистої церемонії коронації, тому це засідання є центральним елементом передачі монаршої влади в країні.

На цьому засіданні, окрім тепер вже колишньої королеви та нового 55-річного короля, була присутня його 51-річна дружина Мері, що родом з Австралії, та їхній старший син Крістіан. Йому зараз 18 років, і він є новим офіційним спадкоємцем престолу. Також в церемонії взяли участь представники уряду на чолі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен.

Закінченням процедури стала поява нового короля на балконі парламенту, перед яким вишикувалися парадні війська та тисячі мешканців Копенгагену. Король Фредерік та прем’єрка Метте Фредеріксен виступили з короткими промовами, після чого на балконі також з’явилася дружина і діти короля.

Відповідно до програми, пізніше нові король і королева вирушили в екіпажі до своєї резиденції Амалієнборг, королівського комплексу, побудованого в 1750-х роках і розташованого в центрі Копенгагена. Пара і далі житиме разом з Маргрете, яка формально збереже офіційний титул королеви, хоча вже без владних повноважень.

Як зазначає Reuters, нові король і королева займають трон у період величезної громадської підтримки та ентузіазму щодо монархії. Останнє опитування, проведене після того, як Маргрет оголосила про намір зректися престолу, показало, що 82% данців бачать у Фредеріку гарного нового короля. Примітно що ставлення до нової королеви Мері, попри її іноземне походження, навіть позитивніше – вона має симпатії 86% опитаних данців.

Зміна монарха в Данії

Як писав УНІАН, у своєму новорічному зверненні до народу Данії 83-річна королева Маргрете ошелешила націю повідомленням про те, що вона має намір зректися престолу. Її заява стали тим несподіванішою, що в минулому вона запевняла, що залишатиметься на троні довічно.

Причини свого рішення Маргрете не назвала, але натякнула, що це може бути через стан її здоров’я. Королева зізналася, що серйозна операція на спині, яку вона перенесла в лютому минулого року, змусила її задуматися про своє майбутнє.

Данські експерти припускають, що Маргрете хотіла уникнути ситуації, яка була нещодавно у Великій Британії. Там королева правила до своєї смерті у 96-річному віці, через що новий король Чарльз зійшов на престол аж у 73-річному віці.

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