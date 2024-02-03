Зокрема, вже найближчим часом така угода може бути підписана із Францією.

Україна та Франція наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки. Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що черговий раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій відбувся в межах візиту французької делегації до Києва. Зокрема, було обговорено доопрацьований проєкт відповідної угоди – на зустрічі сторони узгодили позиції щодо окремих елементів документа.

"Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди", – заявив заступник керівника ОП Ігор Жовква.

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Учасники переговорів висловили сподівання на можливість підписання угоди вже найближчим часом.

Тим часом німецьке агентство Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомляє, що готовий проект угоди про партнерство у сфері безпеки між Німеччиною та Україною. Зазначається, що метою є підписання міжурядової угоди під час Мюнхенської конференції з безпеки – це може статися вже 16 лютого.

Гарантії безпеки для України

У січні під час візиту до Києва премʼєр-міністра Великої Британії Ріші Сунака Київ та Лондон підписали історичну "Угоду про співробітництво у сфері безпеки" ("Agreement on Security Cooperation"). Цей документ формалізує військову і невійськову співпрацю між країнами в довгостроковій перспективі.

Після цього посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що таку ж угоду з Україною планують підписати і Штати. Вже 15 січня стало відомо, що Канада підготувала безпекову угоду з Україною.

Наприкінці січня канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що незабаром Берлін та Київ можуть погодити двосторонню угоду про гарантії безпеки.

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