Зазначається, що 24 січня канцдер Німеччини провів розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Незабаром Німеччина й Україна можуть погодити двосторонню угоду про гарантії безпеки. Таку заяву зробив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній прес-конференції із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

На сайті німецького уряду зазначається, що 24 січня Шольц провів розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Важливу роль у ній посіло питання "партнерства у сфері безпеки".

"Я припускаю, що ми найближчим часом це фіналізуємо... Природа питання потребує того, щоб ми обидва говорили про це, коли ми разом завершимо роботу над документом, а не до того, як його буде завершено. Але в мене є відчуття, що ми на на порозі завершення перемовин", – наголосив Шольц.

Він також запевнив, що Берлін підтримуватиме Київ стільки, скільки потрібно.

Гарантії безпеки: інші новини

У першій половині січня 2024 року до України з офіційним візитом прибув премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Тоді було підписано історичну "Угоду про співробітництво у сфері безпеки" ("Agreement on Security Cooperation"), яка формалізує військову і невійськову співпрацю Лондона і Києва в довгостроковій перспективі.

Згодом посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що аналогічну угоду з Україною планують підписати і Штати. За її словами, американський президент Джо Байден особисто поставив перед дипломатами завдання досягти з Україною подібної домовленості.

15 січня стало відомо, що Канада підготувала безпекову угоду з Україною. Канадський посол в Україні Наталка Цмоць повідомила, що проект відповідної угоди вже передано Києву.

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