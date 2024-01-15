Посол Канади в Україні зауважила, що ухвалення такої безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів обох країн.

Після того, як Україна підписала з Великою Британією угоду про безпекову співпрацю, активізувалися переговори про безпекову угоду із Канадою. Києву вже передано проект відповідної угоди, заявила посол Канади в України Наталка Цмоць.

"Я дуже рада вам повідомити, що в п’ятницю Канада вислала до Ігоря Жовкви копію (проекту) угоди, щоб розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між Канадою і Україною", – розповіла вона "Європейській правді".

У Канаді вважають, що це має бути угода про "безпекові запевнення – security assurances", каже посол. Водночас вона не вбачає жодних проблем у такому терміні. За словами Наталки Цмоць, такий підхід є спільним для країн "Великої сімки".

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"Серед держав G7 є прагнення надати Україні ці запевнення, і це – термінове питання", – сказала вона.

При цьому Цмоць зауважила, що ухвалення такої безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів Канади та України.

"Прем’єр-міністр Трюдо ще у вересні під час візиту Зеленського до Канади сказав, що Канада прагне покласти на папір свої зобов’язання щодо багаторічної підтримки – для того, щоби Україна була впевнена у передбачуваності такої підтримки у майбутньому", – наголосила посол.

Безпекова угода з Великою Британією: це варто знати

У пʼятницю, 12 січня 2024 року, президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали історичну безпекову угоду.

Зокрема, в документі передбачено зобов’язання Британії підтримувати Україну озброєннями в разі агресії з боку Росії, а також співпрацю країн в оборонній сфері протягом наступних 10 років. Міністр оборони України Рустем Умєров зауважив, що угодою також передбачено, що Велика Британія буде заморожувати російські активи.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що держава планує підписати такі угоди і з іншими країнами. Водночас посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що США планують підписати із Україною безпекову угоду, аналогічну тій, що була підписана між Києвом та Лондоном.

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