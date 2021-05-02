Газовий зашморг. Що робити, щоб не переплачувати за "блакитне" паливо

З травня в Україні зміняться ціни на газ. Перед українцями постає питання економії. Тож, якщо вас не влаштовує цифра в платіжці, варто пошукати нового газопостачальника.

У приватному секторі газ – в кожному будинку. Це і теплі батареї, і гаряча вода, і приготування їжі. Але в зимові місяці рахунки можуть сягати кількох тисяч гривень. Все залежить, звичайно, від того, скільки ви споживаєте газу. І яким буде новий річний тариф у вашого постачальника.

У пана Віталія Целіщева з Миколаєва і так величезні витрати. «Якщо брати за опалення, виходить три тисячі. І пенсія – три тисячі сто гривень. І як можна далі?», - розповідає пенсіонер ТСН.Тижню.

У чоловіка два котли – на газу і для деревини. Дрова – це єдиний спосіб економити, розповідає він. Їх збирає цілий рік. І більше опалює ними, ніж дорогим газом.

«То спиляв абрикосу стару, попідпилював сучки, то привезу щось з лісопосадки, там гілки валяються», - розповідає Віталій Целіщев ТСН.Тижню.

З травня компанія-постачальник підвищила тариф на гривню, тож тепер газ Віталію обійдеться вже у чотири тисячі на місяць.

«Обуренню немає меж! Будемо, звісно, шукати якогось постачальника, який буде надавати нам газ значно дешевше», - ділиться він планами.

На ринку понад 60 компаній, які постачають «блакитне» паливо. І ціни у всіх, як на базарі, різні. Найдешевший тариф наразі – 7 гривень 80 копійок за кубометр газу. 22 компанії мають тариф як річний, так і місячний, близько 8 гривень за куб. Є компанії, у кого тариф - понад 10 гривень. Найвищі тарифи у трьох постачальників з Чернівців, Житомира та Херсона – 13,5 гривень.

Майже всі компанії виставили місячний тариф на травень. І він не перевищує 10 гривень за кубометр газу. Тобто є вибір не тільки в ціні, а й в періоді – на місяць або на рік.

«Уже багато компаній поряд зі своєю ціною річною, яка повинна була бути оприлюднена до 25 квітня, писали примітку: так, ми оприлюднюємо цю ціну, але ми плануємо, як тільки з’явиться можливість, її знизити», - розповідає ТСН.Тижню експертка з енергетики Тетяна Бойко.

Це означає, що річний тариф може змінюватися лише в бік зменшення. А от рости не буде. Місячні тарифи, наприклад, влітку, цілком ймовірно, зменшаться. Адже газ в Європі влітку традиційно дешевшає.

«Україна погодилася, що ми будемо грати за тими правилами, які є у Європі. Які є загалом у світі. Наш ринок повністю інтегрований з європейським ринком», - запевняє Тетяна Бойко.

Цьогоріч аномально холодна весна в Європі зіграла на збільшення попиту газу. Його стало менше у сховищах. Тож ціна підскочила. І це лише один з аспектів, який вплинув на вартість «блакитного» палива.

Існує думка, що мешканці багатоповерхових будинків платять за газ і опалення менше, ніж у приватному секторі. Однак цього року платіжки за опалення будуть дорожчими скрізь. Щонайменше, на 20 відсотків. Наприклад, суми зростуть з 1800 грн до 2160 грн, а з 3000 грн до 3600 грн.

Коли в січні 2021 року вартість газу сягнула 10 гривень, в регіонах люди обурилися і вийшли на мітинги. Тож Уряд посунув у бік ринкове ціноутворення і в ручному режимі обмежив вартість «блакитного» палива - не більше ніж на 6 гривень 99 копійок. Ринковими ціни стали у квітні. Утім, протягом цих місяців знижки для теплокомуненерго не було, і вони закуповували газ за більшою ціною. А продавали, виходить, за меншою. Тож до старих боргів додалися нові. А їх, як правило, потім все одно перекладуть на нас з вами.

І якщо в приватному будинку можна хоч якось керувати ресурсом – елементарно зменшити температуру опалення, коли йдете з дому, або утеплити будинок, щоб не гріти повітря довкола нього, чи навіть використовувати альтернативні джерела енергії, - то в багатоповерхівках варіантів, окрім відкрити кватирку, коли спекотно, або вдягнути шкарпетки, коли холодно, майже немає.

Хіба що, створити ОСББ. А це завдання для деяких будинків не підйомне. Принаймні, так вважають переважна більшість мешканців. І дарма.

Наприклад, одна з типових дев’ятиповерхівок на Борщагівці зазнала кардинальних змін. Завдяки міським програмам будинок утеплили, всі труби поміняли, а також - покрівлю та ліфти. Основний орган будинку – індивідуальний тепловий пункт, який знижує платіжки на 30-40 відсотків. А в кого субсидії, платять ще менше.

Однак з травня змінилися й правила отримання субсидій. По-перше, тепер потрібно подати нову заявку. На це є час - до жовтня. Можна онлайн або поштою. По-друге, тепер усі отримуватимуть субсидію лише готівкою. І по-третє, зміниться список тих, кому вона дістанеться. Так, не варто розраховувати на субсидію тим, хто має депозит в банку на понад 100 тисяч гривень, або купив автомобіль, або валюту одноразово на понад 50 тисяч гривень.

На річний тариф усіх споживачів перевели автоматично. Змін в оплаті немає - так само до 25 числа наступного місяця, без передоплат.

«Якщо ви хочете змінити тариф з річного на місячний, це робиться за 10 хвилин. Якщо ви хочете змінити постачальника і потім тариф, це робиться за три дні», - розповідає ТСН.Тижню директор газопостачальної компанії НАК «Нафтогаз України» Максим Рабінович.

Для тих, хто підписався на річний тариф ще раніше, нічого не зміниться.

«Зі свого досвіду скажу, що мати фіксовану ціну – це радше плюс, ніж мінус, - розповідає кореспондент ТСН.Тижня Ірина Коваленко. - За договором з моїм постачальником, кубометр газу коштує 6 гривень 45 копійок. Це без доставки. За рік витрачаємо - 2400 кубів. Оплату розділили на 12 місяців – виходить приблизно по тисячі триста гривень у місяць. І ти завжди знаєш, скільки заплатиш наступного місяця».

Звісно, влітку це більше, ніж ринкова ціна. Але взимку це не три тисячі за місяць.

Тож, щоб не переплачувати, дізнайтеся, які ще компанії працюють у вашому регіоні і які вони пропонують тарифи. Залежно від свого споживання газу, обирайте. І, якщо не думали про енергоефективність свого будинку, зробити це саме час. Як кажуть, готуй санки літом.

Ірина Коваленко, Лідія Родіна, Андрій Романюк, Андрій Вєтошкін, Іван Головач

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