У Генштабі заявили, що наразі офіційної інформації щодо звільнення Содоля немає.

Колишнього командувача Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля звільнили з військового служби на підставі висновку військово-лікарської комісії. Про це повідомило джерело "Української правди".

За словами співрозмовника "УП", Содоль був звільнений із лав ЗСУ ще 14 жовтня. Причиною цього стало рішення ВЛК.

Водночас народна депутатка Мар'яна Безугла у своїх соцмережах теж заявила, що Содоль звільнився через ВЛК.

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Своєю чергою журналісти видання "Слідство.Інфо" звернулися щодо цього питання до начальника управління зв'язків із громадськістю ЗСУ Богдана Сеника, який відповів їм, що наразі немає офіційної інформації про звільнення Юрія Содоля.

"У нас немає офіційної інформації про звільнення Юрія Содоля із ЗСУ. Також дізналися з медіа", - зазначив він.

Крім того, журналістка "Слідства.Інфо" зателефонувала до самого Юрія Содоля, який взявши слухавку сказав їй: "До свіданія!" та завершив розмову.

"На текстове повідомлення з проханням підтвердити або спростувати інформацію про звільнення із ЗСУ генерал-лейтенант не відповів", - додали у виданні.

Звільнення Юрія Содоля - що відомо

Юрія Содоля було призначено Командувачем об'єднаних сил ЗСУ 11 лютого 2024 року під час перестановок у військовому командування після того, як було звільнено з посади колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Проте вже в червні начальник штабу бригади Нацгвардії "Азов" Богдан Кротевич звернувся до Державного бюро розслідувань зі скаргою на Содоля. Зокрема він звинуватив його у багатьох помилках, починаючи з часів оборони Маріуполя у 2022 році.

"Генерал Содоль неадекватно керує військами, а його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії та інших підрозділів оборони, що призвело до слабкості позицій на фронті та втрати великої кількості території", - наголосив Кротевич.

Вже 24 червня президент України Володимир Зеленський зняв Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ та призначив бригадного генерала Андрія Гнатова.

Водночас наприкінці вересня стало відомо, що Апеляційний суд у Києві зобов'язав відкрити кримінальну справу проти Юрія Содоля. За словами начальника штабу бригади НГУ "Азов" Кротевича, наразі розслідування проводяться майже по всіх командирах бригад, але деяке військове керівництво "відчуває безкарність за свої дії".

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