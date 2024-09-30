До ЄРДР повинні бути внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 ККУ – недбале ставлення до військової служби.

Київський апеляційний суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальну справу стосовно колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ, генерала Юрія Содоля. Про це у Telegram повідомив начальник штабу бригади НГУ "Азов", підполковник Богдан Кротевич, посилаючись на сьогоднішнє рішення суду.

"Київський апеляційний суд скасував ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва Мєлєшак О.В. від 19 серпня 2024 року у справі №761/24500/24 провадження №1-кс/761/15750/24 та постановив нову Ухвалу, якою зобов’язав уповноважену особу Державного бюро розслідувань, до компетенції якої входить внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, не пізніше 24 годин з моменту отримання копії судової ухвали, прийнятої за результатами розгляду даної апеляційної скарги, в порядку статті 214 КПК України, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу України на підставі Заяви Кротевича Богдана Олександровича", – написав начштабу "Азова".

За словами Кротевича, він був готовий до відмови суду, але хотів почути її особисто. Тому приїхав на засідання з передової.

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"Сьогодні вперше виступав перед судом. І сьогодні ж повертаюсь назад на Торецький напрямок… Коли мені надали слово (в суді), я наголосив на тому що хочу побачити справедливість", – додав військовий.

Він зазначив, що станом на зараз розслідування проводяться майже по всіх командирах бригад, проте деяке військове керівництво "відчуває безкарність за свої дії".

"І тільки справедливий суд може захистити тих, хто насправді віддає своє життя заради Батьківщини, тих хто воює в окопах. Якщо не буде відповідальності – генералітет продовжить воювати людьми як пішаками, але ми не росіянє, ми не маємо права так робити. Те що ми бачимо на передовій – виснаження, це результат попереднього керування бригадами як мʼясом. Це не повинно відбуватись знов", – сказав Богдан Кротевич.

Що передувало

Юрій Содоль був призначений Командувачем об'єднаних сил ЗСУ 11 лютого цього року на тлі численних перестановок у військовому командуванні після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Але у червні стало відомо, що Кротевич звернувся до ДБР зі скаргою на генерала Содоля, у якій звинуватив його в низці помилок, починаючи з часів оборони Маріуполя у 2022 році.

У Державному бюро розслідувань заявили, що перевірить дії Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку та ті факт, що викладені у заяві начальник штабу бригади "Азов".

24 червня президент Володимир Зеленський зняв генерала Юрія Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

Коментуючи зняття Содоля з посади, екс-речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зауважив, що інформація, яка вилилася в широкий загал, є лише "верхівкою айсберга".

У липні Кротевич розповідав, що подав до суду на Державне бюро розслідувань після того, як в установі не порушили справу проти колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. За словами начштабу "Азову" у ДБР відповіли, що його заяву проти Содоля додатуть до справи щодо транскордонного прориву окупантів у Харківській області. Кротечив заявив, що ДБР порушує закон і що це "фактично навмисна бездіяльність".

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