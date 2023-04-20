За даними українського Міненерго, ситуація на Запорізькій АЕС погіршується.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, агресор заявив про плани перевести окуповану ЗАЕС на російське ядерне пальне.

За словами радника глави концерну "Росенергоатом" Рената Карчаа, запасів ядерного пального виробництва Westinghouse на Запорізькій АЕС вистачить на чотири роки, повідомляє російський "Інтерфакс".

"Теоретично нинішніх запасів американського пального - приблизно на чотири роки. Але його заміщення на російське почнеться набагато раніше. Ми американського пального не потребуємо, як і їхніх технологій. У нас вони свої. І ми, втім, далеко не тільки одні ми, вважаємо їх кращими в світі", - сказав Карчаа, коментуючи вимоги США щодо використання американських технологій на ЗАЕС.

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Ситуація на ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція повністю контролюються російськими військами з березня 2022 року. Персонал, відповідальний за ядерну безпеку на станції, знаходиться під постійним тиском.

Станом на 18 квітня 2023 року Міненерго України заявило про те, що ситуація на Запорізькій АЕС погіршується. Йдеться в першу чергу про технічну експлуатацію станції.

18 квітня 2023 року США заборонили Росії чіпати секретні американські технології на ЗАЕС.

За підрахунками "Енергоатому", через війну збиток компанії від руйнувань досяг 32 мільярдів гривень. Йдеться про майно та інфраструктуру захопленої Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів.

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