Якщо буде прийнято рішення встановити ялинку, то бюджетні кошти на це не витрачатимуть.

Якщо у Києві встановлюватимуть Головну новорічну ялинку, то тількі після консультацій з силами оборони та за рахунок меценатів.

До такого висновку дійшла комісія Київської міськради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій після розгляду петиції щодо недоречності встановлення новорічної ялинки в Києві в умовах воєнного стану, повідомляється на сторінці КМДА у Facebook.

Комісія рекомендувала профільним департаментам врахувати пропозиції щодо невикористання бюджетних коштів, дотримання заходів безпеки та заощадження електроенергії, однак не підтримала пропозицію не встановлювати ялинку.

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"У разі, якщо місто після консультацій із військовими ухвалить рішення про встановлення ялинки, бюджетні кошти на це не витрачатимуть. Меценати та соціально відповідальний бізнес звернулися до міста із пропозицією допомогти у встановленні та оформленні ялинки. У разі, якщо ялинку таки встановлюватимуть, місто разом із правоохоронцями подбає про заходи безпеки", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що рішення прийматиметься лише після консультацій із командуванням угруповання сил і засобів оборони Києва.

У коментарях КМДА відзначила, що мова йде не про оплату встановлення ялинки представниками бізнесу - вони запропонували надати генератор, іграшки і саме новорічне дерево, які у них вже є в наявності.

Суперечки щодо встановлення ялинки у Києві

Відомо, що питання формату новорічних святкувань у КМДА мають вирішувати наприкінці листопада.

Нещодавно на сайтах Київської міськради та президента України почали реєструвати петиції з проханням не встановлювати ялинку, оскільки зараз це небезпечно та недоречно.

У відповідь на сайті Київради з'явилася петиція із закликом не дати Росії "вкрасти Різдво і Новий рік" у українців. Авторка петиції пропнує встановити Головну новорічну ялинку за кошти меценатів.

Дизайн ялинки вже відомий - її прикрасять у кольорах прапора України, а на верхівці розмістять тризуб.

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