Мери міст кажуть, що вони не планують вмикати гірлянди, адже наразі у країні жорстка економія електроенергії.

Відмовитися від ялинки та пафосу українці просять навіть у президента. На сайті глави держави є відповідна петиція. У ній пишуть, що натовпу не вистачить укриттів у разі повітряної тривоги. Крім того, є загроза терактів. Та й взагалі гірлянди потребують багато електроенергії, яку зараз витрачати недоречно.

Щоправда, зрештою ставити новорічне дерево чи ні, вирішуватиме місцева влада. Свою позицію в ефірі "Сніданку з 1+1" озвучили мер Ірпеня Олександр Маркушин та очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Маркушин каже, що навіть у війну не хочеться у дітей відбирати свято. Тому в Ірпені встановлять минулорічну ялинку.

"Цього року у нас не буде святкувань. Ми жодної копійки з бюджету не будемо витрачати на встановлення або на купівлю ялинки. Ми плануємо встановити минулорічну штучну ялинку, залишились усі прикраси", - сказав мер міста.

Своєю чергою, Марцінків заявив, що в Івано-Франківську пропонують не традиційну ялинку встановлювати, а зробити символічну з малюнків українських дітей. "Це буде понад 1 тис. малюнків у вигляді ялинки перемоги", - каже мер Франківська.

Мери міст кажуть, що вони не планують вмикати гірлянди, адже наразі у країні жорстка економія електроенергії. Але все ж ілюмінація в Івано-Франківську буде мінімальна хоча б у день свята.

Скандал довкола головної ялинки України: що відомо

5 листопада міський голова столиці Віталій Кличко розповів про те, чи планують у Києві цьогоріч святкувати Новий рік та Різдво. За його словами, масових гулянь не буде. Питання щодо встановлення ялинки ще розглядають.

Згодом стало відомо, якою може бути головна ялинка країни 2022-2023. Ймовірно, її прикрасять у кольорах національного прапора, а на маківці замість зірки буде тризуб.

На тлі цього вже з'явилися незадоволені. Українці виступили проти встановлення головної ялинки та усіх заходів та розмістили на сайтах Київської міської ради та президента України петиції з вимогою не встановлювати новорічне дерево.

У петиціях зазначається, що цього року святкування буде "недоречним". Окрім цього, це створить чимало проблем та ризиків під час повітряних тривог, вважають автори петицій.

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