Авторка петиції закликає не давати Росії "вкрасти Різдво у Новий рік".

На сайті Київради з'явилася петиція із пропозицією все ж встановити головну новорічну ялинку в Києві, але за кошти меценатів.

Як зазначає авторка петиції Інна Боднар, "Різдво та Новий рік в умовах війни – це не забаганка". Вона закликає не давати Росії "вкрасти Різдво у Новий рік".

"Це виклик Росії, яка намагається вкрасти нашу землю, нашу ідентичність, наші свята. Сьогодні не відзначати Різдво та Новий рік – це зробити подарунок терористам. Показати їм, що вони досягли своїх цілей хоч частково. Ми не боїмося, ми віримо у нашу країну, наші Збройні сили, нашу Перемогу!", – переконана авторка петиції.

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На думку Боднар, навіть в умовах постійних обстрілів та відключень світла киянам, українцям потрібні позитивні емоції. Водночас авторка петиції закликає не влаштовувати масові заходи і не витрачати на облаштування новорічних декорацій бюджетні кошти.

"Головна ялинка України має бути! Зробіть її не за бюджетні кошти – зробіть її за кошти меценатів. Не розміщуйте там нічого, крім ялинки. Не влаштовуйте масових заходів. Але Головна ялинка України має бути!", – закликає киянка.

За 21 годину петиція зібрала 524 підписи з 6 тисяч, які необхідні для її розгляду Київрадою.

Дискусія щодо головної ялинки країни

Як писав УНІАН, 5 листопада мер Києва Віталій Кличко розповів, що масових гулянь на новорічні свята в столиці не буде, а питання щодо встановлення ялинки ще розглядають.

Згодом стало відомо, що якщо ялинку встановлять, її прикрасять у кольорах національного прапора, а на маківці замість зірки буде тризуб.

Втім ідея встановлення ялинки викликала невдоволення українців. На сайтах Київської міської ради та президента України з’явилися петиції з вимогами не встановлювати ялинку і не влаштовувати святкувань, оскільки це "недоречно" і може бути небезпечним. Наголошують також на неприпустимості використання гірлянд в умовах економії електроенергії. Одна з петицій на сайті Київради проти встановлення ялинки вже набрала 6 тисяч підписів, які потрібні для її розгляду.

Щодо "ялинкового питання" почали висловлюватися мери й інших міст. Дехто вважає за потрібне встановити ялинку, інші планують замість дерева встановити символічну "ялинку перемоги" з дитячих малюнків.

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