Знищено літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225, диспетчерську вежу та адмінбудівлю.

Державне підприємство "Антонов" повідомило про свої знищені літаки в Гостомелі, де знаходиться аеропорт "Київ-Антонов-2".

Про це йдеться у повідомленні прес-служби підприємства.

"Після перебування "російського миру", на жаль, аеропорт не впізнати. Знищено літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225, диспетчерську вежу та адмінбудівлю. Пошкоджено літаки Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D та Ан-124-100-150, ангари. Тож попереду багато роботи з відбудови та відновлення інфраструктури аеропорту та флоту ДП "Антонов", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в перші дні війни російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де знаходився літак. На момент вторгнення він був на ремонті, а тому не встиг вилетіти з України.

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