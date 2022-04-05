На кадрах видно масштаби руйнувань житлових кварталів та наслідки бомбардувань.

У Генеральному штабі Збройних сил України показали, як виглядає Гостомель після звільнення від російських окупантів.

Відео з'явилося у Facebook Генштабу.

На кадрах, датованих 4 квітня, видно, наслідки тривалого бомбардування житлових кварталів міста. Зруйнована інфраструктура та спалені автівки.

Росіяни нещадно знищували місто, розуміючи неможливість його довготривалої окупації.

Нагадаємо, що Гостомель звільнили від окупантів услід за Ірпенем. Місто стало однією з найгарячіших точок російсько-української війни. Там бої не припинялися ні на день: ворог знущався з мирного населення, займався мародерством.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що світ має жахнутися від того, що відбулося у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області.

В перші дні війни російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де знаходився літак. На момент вторгнення він був на ремонті, а тому не встиг вилетіти з України.

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