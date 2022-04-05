В Генштабі показали зруйнований Гостомель / скриншот

У Генеральному штабі Збройних сил України показали, як виглядає Гостомель після звільнення від російських окупантів.

Відео з'явилося у Facebook Генштабу.

На кадрах, датованих 4 квітня, видно, наслідки тривалого бомбардування житлових кварталів міста. Зруйнована інфраструктура та спалені автівки.

Росіяни нещадно знищували місто, розуміючи неможливість його довготривалої окупації.

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Нагадаємо, що Гостомель звільнили від окупантів услід за Ірпенем. Місто стало однією з найгарячіших точок російсько-української війни. Там бої не припинялися ні на день: ворог знущався з мирного населення, займався мародерством. 

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що світ має жахнутися від того, що відбулося у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області.

В перші дні війни російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де знаходився літак. На момент вторгнення він був на ремонті, а тому не встиг вилетіти з України.

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