Арсен Аваков показав моторошні кадри з гаража, куди окупанти знесли тіла мертвих людей.

На Київщині російські снайпери "тренувалися" на мирних жителях Гостомеля. В одному з гаражів знайшли тіла 11 убитих українців.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Він розмістив моторошне відео, яке було знято в Гостомелі. На ньому зафіксовано чергове звірство росіян - окупанти вбивали мирне населення, "тренуючись" стріляти.

"Сьогодні в Гостомелі, біля Бучі, в одному з гаражів на вулиці Святопокровській, поліція виявила 11 убитих цивільних ... Місцеві жителі кажуть, що снайпери-орки тренувалися, розстрілюючи людей.. А потім знесли вбитих в гараж", - написав Аваков.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що за 35 днів окупації в Гостомелі на Київщині пропали безвісти чотири сотні людей. Відомо, що деяких зі зниклих вже немає серед живих.

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