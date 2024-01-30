Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене ФСБ РФ як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації.

30 січня внаслідок кібератаки "ліг" сервер Міністерства оборони Росії, який використовувався для спецзв’язку. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що саме фахівці ГУР МО здійснили операцію у кіберпросторі противника. Внаслідок атаки було рипинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувались вказаним сервером, розташованим у Москві.

"Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене ФСБ РФ як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації. Відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об’єктах державного сектору Росії, зокрема – військових. Кібероперація триває", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Кібератаки на російські установи - інші новини

У грудні 2023 року повідомлялося, що кіберпідрозділи ГУР МО здійснили успішну кіберспецоперацію на податкову систему Росії. Фахівцям української розвідки вдалося проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів Федеральної податкової служби РФ, а після – у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму.

У жовтні українські хакери зламали базу даних найбільшого банку Росії – "Альфа-Банку". Тоді було здобуто персональні дані понад 30 мільйонів клієнтів, зокрема і співвласника банку – підсанкційного олігарха Михайла Фрідмана. В установі ж усе заперечували.

Вас також можуть зацікавити новини: