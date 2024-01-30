30 січня внаслідок кібератаки "ліг" сервер Міністерства оборони Росії, який використовувався для спецзв’язку. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що саме фахівці ГУР МО здійснили операцію у кіберпросторі противника. Внаслідок атаки було рипинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувались вказаним сервером, розташованим у Москві.
"Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене ФСБ РФ як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації. Відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об’єктах державного сектору Росії, зокрема – військових. Кібероперація триває", – йдеться у повідомленні.
Кібератаки на російські установи - інші новини
У грудні 2023 року повідомлялося, що кіберпідрозділи ГУР МО здійснили успішну кіберспецоперацію на податкову систему Росії. Фахівцям української розвідки вдалося проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів Федеральної податкової служби РФ, а після – у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму.
У жовтні українські хакери зламали базу даних найбільшого банку Росії – "Альфа-Банку". Тоді було здобуто персональні дані понад 30 мільйонів клієнтів, зокрема і співвласника банку – підсанкційного олігарха Михайла Фрідмана. В установі ж усе заперечували.