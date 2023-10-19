Вони заволоділи даними зокрема російського олігарха Михайла Фрідмана, що володіє банком.

Українські хакери проникли в базу даних одного з найбільших в Росії "Альфа-Банку" та "винесли" з неї чималу кількість інформації щодо клієнтів цієї установи. Як повідомляє український проект KibOrg, злам здійснила їхня команда у співпраці з хакерами NLB.

"Здобуто персональні дані понад 30 мільйонів клієнтів найбільшого приватного банку Росії. База даних містить інформацію про ПІБ, дату народження, номер рахунку та телефон клієнта, а також інші цікаві дані", – повідомляє проект.

На підтвердження того, що кібератака справді була успішною, проект опублікував банківські дані підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана, що є співзасновнником та співвласником банку, його сина — Олександра Ожельського, блогера-путініста Артемія Лебедєва, співака Тімура Юнусова (Тіматі) та співака Василя Вакуленко (Баста).

Відео дня

Також пранкер Євген Вольнов зателефонував самому Фрідману, аби дізнатися його думку щодо цього зламу. Однак реакція олігарха була дещо дивною.

"Нехай. Що поробиш", – заявив він без будь-якого обурення в голосі.

В коментарі російському виданню ТАСС прес-служба "Альфа-Банку" заявила, що жодного зламу не було.

"Це фейк, більше нічого додати", – запевнили там.

Альфа-Банк і Михайло Фрідман

Як писав УНІАН, через вторгнення Росії в Україну російський "Альфа-банк" перебуває під міжнародними санкціями Євросоюзу, США, Великобританії та інших країн.

Українська філія "Альфа-Банку" взагалі була націоналізована в межах антиросійських санкцій та отримала нову назву.

Сам Фрідман також перебуває під західними санкціями. А в Україні держава заарештувала наявне в нього майно, зокрема його частку в українському "Альфа-Банку" та в компанії, що володіє брендом "Моршинська".

Вас також можуть зацікавити новини: