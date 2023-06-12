Мешканцям одного з мікрорайонів можна буде виходити на вулицю тільки упродовж трьох годин на добу протягом тижня.

Херсонців попередили про затяжний графік комендантської години, але лише в одній частині міста.

Зокрема, відзавтра вводиться заборона на в'їзд до мікрорайону Корабел. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, комендантська година по вказаному мікрорайону діятиме з 15:00 до 12:00 наступної доби, починаючи з 13 червня.

"Комендантська година в такому режимі триватиме до 19 червня 2023 року включно", - повідомив Мрочко.

Він пояснив, що людям, які залишилися в цьому районі, можна буде виходити на вулицю в період із 13 до 19 червня лише з 12:00 до 15:00.

На території мікрорайону проводитимуться розмінування та слідчі дії, а також там працюватимуть комунальні служби.

"Евакуація населення триває. Вона здійснюватиметься представниками ДСНС та міської військової адміністрації. Також після спаду води буде визначено локації видачі гуманітарної допомоги і лікарських засобів, які можна буде отримати з 12:00 по 15:00 щодня", - написав Мрочко.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 червня уночі російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, внаслідок чого було затоплено десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

Людей почали активно евакуювати із зони лиха. Але загарбники почали обстрілювати Херсон у тих місцях, де збиралися люди, які бажали виїхати. Зокрема, російська армія обстріляла Корабельний район Херсона, унаслідок чого були поранені волонтери.

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