Підрив Каховської ГЕС: як херсонці переживають катастрофу

Окупація, постійний терор обстрілами, а тепер ще й масштабне підтоплення. УНІАН поспілкувався з херсонцями про життя після підриву росіянами Каховської ГЕС, рятувальну операцію та евакуацію людей і тварин, а також чого наразі найбільше потребують постраждалі.

Херсонщина продовжує потерпати від російських окупантів. Після того, як торік в листопаді "друга армія світу" вчинила "жест доброї волі" й забралася з мужнього українського обласного центру, загарбники розпочали новий етап "стосунків" - обстріли з мінометів та артилерії тут не замовкали ні на день. Та й це не залишилось останнім випробуванням для місцевих мешканців. Одними з найперших на правобережжі Дніпра херсонці відчули наслідки теракту, вчиненого росіянами на Каховській ГЕС. Станом на 7 червня рівень води у деяких районах Херсона становив понад 5 метрів.

Біда гуртує

За інформацією волонтерки, в.о. голови Дніпровської районної організації Товариства Червоного Хреста України в Херсоні Наталії Шатілової-Погасій, наразі підтопленими є райони міста – Острів, Річпорт та Корабельний, а також селища міської громади Антонівка, Садове та правобережжя Дніпра.

Однак, як зазначає волонтерка, ця ситуація вкотре підтвердила, що херсонці організовані та згуртовані: "Волонтери, просто небайдужі херсонці, які десь знаходять надувні човни, їздять вулицями й перевіряють подвір'я та домівки, шукають людей, які залишилися, літніх та маломобільних осіб, а також домашніх тварин на прив'язі. Біля Острова чергують з автівками, човнами, в кого що є, і пропонують свою допомогу".

За словами жінки, у вівторок зранку вода прибувала не досить швидко, серед людей особливої паніки не спостерігалося. Черг в магазинах не було, й нічого надлишкового містяни не закуповували. Все працювало у штатному режимі, готували місця для розміщення людей із затоплених районів. Евакуація відбувалася як в більш безпечні райони Херсона, так і в інші міста, зокрема Миколаїв та Одесу.

"Евакуйованих людей розміщували у підготовлених прихистках та шелтерах, розташованих у лікарняних установах або в навчальних закладах зі спальними місцями й всім необхідним для тимчасового перебування", – зазначає пані Наталія.

Але ближче до вечора 6 червня ситуація почала змінюватися.

"Вода все прибувала і прибувала. Почало дуже активно затоплювати ті домівки, які люди думали, що не зачепить. Тому ті, хто не хотів спочатку евакуюватися, ввечері теж вже почали виїжджати. Триває рятувальна операція, наші волонтери дістають людей з домівок, рятують і домашніх тварин", – розповідає вона.

За словами жінки, на одному з виїздів волонтерів покусав собака, який був в шоковому стані, його визволили з купи брухту та доставили у безпечне місце.

Врятували волонтери й маленьке цуценя, яке наковталося води.

"Воно просто притулилося і тихесенько сиділо… А скільки зараз собак, котиків, домашніх тварин, які опинилися в такому ж стані й не можуть вибратися? – крізь сльози говорить Наталія Шатілова-Погасій. – Маленьке цуценя поїхало до Нового Бугу з нашими колегами, які зібрали й привезли нам допомогу. Сподіваюсь, там вже знайшлися добрі люди, які хочуть його забрати до себе".

За словами пані Наталії, постраждалим херсонцям необхідні продукти швидкого приготування, сухий змінний одяг, натільна білизна, подушки, ковдри, матраци, засоби гігієни, рушники, газові плити з балонами, одноразовий посуд та медикаменти.

"Зараз стоїть питання стосовно таблеток для очищення води. Наразі вода у нас є, але ми розуміємо, що підтоплення стосується і очисних споруд, і кладовищ, які змиває. Думаю, ми будемо мати забруднення Дніпра та ґрунтових вод. Тому, про всяк випадок, зараз робимо такий запас, бо не знаємо, що буде завтра".

Також місту необхідні човни (особливо моторні) та помпи. Є потреба у кормі для тварин.

Евакуйовані забезпечені їжею, одягом та дахом над головою

Як розповіла ще одна місцева волонтерка Юлія Смирна, яка займається евакуацією людей, у затоплених районах міста відсутні комунікації. Однак більшій частині Херсона є світло, газ та вода.

Вона зазначає, що розташовані поблизу річкирайони затопило дуже швидко. "У середу їх затопило ще більше, вода ще підходить, але чомусь у новинах про це вже не кажуть", - наголошує вона.

За словами пані Юлії, попри те, що херсонці вперше зіштовхнулися зі стихією такого масштабу, всі, хто мав змогу, взявся допомагати. Діяли швидко і згуртовано. У місті працюють правоохоронці, військові, які стежать за порядком на вулицях.

"Першочергово нам треба врятувати людей, які залишилися, бо, на жаль, у вівторок не всі виїхали. Зараз ми рятуємо людей, а потім будемо розбиратися, що їм потрібно, – говорить співрозмовниця УНІАН. – Зараз ніхто з голоду не помирає. Людей забезпечують одягом, дахом над головою. Є багато автобусів, які евакують з Херсона до інших міст. Є дуже багато людей, які готові надати своє житло. З цим поки проблем немає. Але це ще не закінчилося. Ми ще не розуміємо масштабів цієї катастрофи…".

У вівторок, 6 червня, Юлія з іншими волонтерами була в районі Річпорту, де рятували людей з приватного сектора та тварин. Жінка зазначає, що наразі напружена ситуація у мікрорайоні Острів, який постійно страждає від обстрілів з боку російських окупантів. Там залишається багато містян, які чекають на допомогу. Волонтери намагалися дістатися туди у вівторок, однак через сильну течію військові не пропускали людей.

"Сьогодні у Херсоні велика проблема з човнами. Коли російська армія відходила на лівий берег, то забирала або знищувала водний транспорт херсонців. Човни необхідні військовим, рятувальникам, волонтерам. Бо автівкою, на жаль, не всюди можна дістатися", – зазначає пані Юлія.

Ще однією, не менш серйозною проблемою, є замінування. Вибухонебезпечні пристрої залишаються у воді і становлять неабияку небезпеку для всього живого.

Херсонці запасаються водою

Масажист з Херсона Юрій Бугаєнко говорить, що усі місцеві активізувались, заправляють автомобілі та допомагають евакуювати постраждалих з місць підтоплень. Юрій також бере участь в евакуації.

"У Херсоні продукти є, люди скуповують дуже велику кількість води, тому що найближчим часом пити її навіть з якихось свердловин буде вкрай небезпечно. Але паніки немає. Рух автомобілів відбувається, багато швидких, поліцейських автомобілів…", – розповідає житель Херсона.

За його словами, евакуація відбувається "на довірі": місцеві пишуть у різні групи, інші відгукуються і таким чином одні вивозять других у більш безпечні райони. Це проходить у взаємодії з поліцією, військовими, оскільки до районів підтоплень немає допуску. Проте, на жаль, навіть підтоплені райони російські окупанти продовжують обстрілювати авіацією та артилерією.

"Набагато гірша ситуація у зонах біля води. Багато селищ розташовані близько до плавнів. Коли річка виходить з берегів, то з'єднується з плавнями, і багато людей залишаються ізольованими, наприклад, ті ж Комишани, та ж Білозерка й Приозерне", – говорить Юрій Бугаєнко.

У селищі Приозерне, яке виявилось повністю відрізаним від цивілізації, проживає його теща. Там озера повиходили з берегів. У Кардашинці (село у Голопристанському районі, - УНІАН) у вівторок його знайомі 60-річна жінка разом 83-річною бабусею змушені були вилізти на дах свого будинку.

"У Голій Пристані, звідки я родом, де-не-де вода вже сягає навіть трьох метрів, по місту півтора-два метри, а десь - по коліна води або взагалі сухо", – розповідає чоловік.

Зв’язок з батьками Юрія перервався у вівторок, ближче до обіду. Що з ними зараз, чоловікові невідомо…

Марта Нетюхайло