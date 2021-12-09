Усі клопотання сторони обвинувачення відхилено.

В Італії касаційний суд залишив у силі виправдальний вирок українському нацгвардійцю Віталію Марківу.

Про це у Facebook повідомив активіст української громади в Італії Олесь Городецький, який був присутній на виголошенні рішення суду.

"У справі Марківа поставлено крапку. Всі позови відхилено. Рішення Міланського суду залишили в силі", - написав він.

Справа Марківа: що відомо

Як повідомляв УНІАН, заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа, затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

Читайте такожПостанову про відсторонення від роботи невакцинованих українців оскаржують в ОАСК12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення. Рішення було оскаржено в апеляційному порядку.

З листопада 2020 року Марківа було виправдано, а наступного дня він повернувся в Україну.

11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Марківа у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині". За словами директора Департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченка, РФ хоче обмежити пересування Марківа іншими країнами.

Міністерство закордонних справ України вважає нікчемною постанову Слідчого комітету Російської Федерації про висунення "обвинувачення" Марківу у вбивстві та оголошення його у міжнародний розшук.

Касаційний суд Італії отримав до розгляду апеляційні скарги на рішення Апеляційного суду Мілана виправдати Марківа.

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Автор: Антоніна Доломанжи