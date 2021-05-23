Касаційний суд Італії отримав до розгляду апеляційні скарги на рішення Апеляційного суду Мілана виправдати нацгвардійця Віталія Марківа, який звинувачувався у вбивстві журналіста Андреа Роккеллі і його перекладача Андрія Миронова.
Про це передає голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький на своїй сторінці у Facebook у суботу, 22 травня.
За його інформацією, найближчим часом очікуються новини про розгляд справи в Касаційному суді - вищої судової інстанції Італії, в переді - касаційний процес і юридичні баталії.
Скарги подали генеральна прокуратура Мілана і сім'я Роккеллі.
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Справа Марківа: що відомо
- Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
- 12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення. Рішення було оскаржене в апеляційному порядку.
- З листопада 2020 року Марківа було виправдано, а наступного дня він повернувся в Україну.
- 11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Марківа у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині". За словами директора Департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченка, РФ хоче обмежити пересування Марківа іншими країнами.
- Міністерство закордонних справ України вважає нікчемною постанову Слідчого комітету Російської Федерації про висунення "обвинувачення" Марківу у вбивстві та оголошення його у міжнародний розшук.
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