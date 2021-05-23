Скарги подали генеральна прокуратура Мілана і сім'я Роккеллі.

Касаційний суд Італії отримав до розгляду апеляційні скарги на рішення Апеляційного суду Мілана виправдати нацгвардійця Віталія Марківа, який звинувачувався у вбивстві журналіста Андреа Роккеллі і його перекладача Андрія Миронова.

Про це передає голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький на своїй сторінці у Facebook у суботу, 22 травня.

За його інформацією, найближчим часом очікуються новини про розгляд справи в Касаційному суді - вищої судової інстанції Італії, в переді - касаційний процес і юридичні баталії.

Скарги подали генеральна прокуратура Мілана і сім'я Роккеллі.

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Справа Марківа: що відомо

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення. Рішення було оскаржене в апеляційному порядку.

З листопада 2020 року Марківа було виправдано, а наступного дня він повернувся в Україну.

11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Марківа у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині". За словами директора Департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченка, РФ хоче обмежити пересування Марківа іншими країнами.

Міністерство закордонних справ України вважає нікчемною постанову Слідчого комітету Російської Федерації про висунення "обвинувачення" Марківу у вбивстві та оголошення його у міжнародний розшук.

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Автор: Денис Прядко