Дипломати наголошують, що Слідчий комітет Росії вкотре вдається до підміни правоохоронних функцій виконанням політичних замовлень.

Міністерство закордонних справ України вважає нікчемною постанову Слідчого комітету Російської Федерації про висунення "обвинувачення" старшому сержанту Національної гвардії України Віталію Марківу у вбивстві та оголошення його у міжнародний розшук.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка.

"Вважаємо, що постанова Слідчого комітету РФ щодо висунення "обвинувачення" військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу у вбивстві та оголошення його у міжнародний розшук є нікчемною", - йдеться у коментарі.

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Як заявив Ніколенко, Слідчий комітет Росії вкотре вдається до підміни правоохоронних функцій виконанням політичних замовлень. "Це стосується і питання використання Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань", - зазначив речник.

У цьому зв'язку він запевняє, що МЗС України в повній мірі виконає свої функції і забезпечить захист прав та інтересів громадян України.

Справа проти Марківа: що відомо

У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що Національне центральне бюро Інтерполу в Україні направило до Генерального секретаріату Інтерполу інформацію про можливу провокацію з боку РФ щодо наміру оголосити старшого сержанта НГУ Віталія Марківа в міжнародний розшук, що суперечить статуту організації, оскільки звинувачення є необґрунтованими і політично заангажованим.

Зокрема, йшлося, що оприлюднення у відкритих джерелах інформації наміру Слідчого Комітету РФ оголосити старшого сержанта НГУ Віталія Марківа в міжнародний розшук з використанням інструментів Інтерполу суперечить ст. 3 Статуту організації та порушує правила обробки інформації, оскільки звинувачення Марківа є необґрунтованими і політично заангажованим.

Хто такий Віталій Марків

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

Рішення було оскаржене в апеляційному порядку. З листопада 2020 року Марківа було виправдано, а наступного дня він повернувся в Україну.

11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Марківа у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині".

Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що РФ хоче обмежити пересування Марківа іншими країнами.

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Автор: Віталій Саєнко