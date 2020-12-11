Таке рішення російського суду є черговим свідченням причетності країни-агресора РФ до інформаційно-психологічної операції із затримання і суду над Марківим в Італії.

Російський суд рішенням про заочний арешт нацгвардійця Віталія Марківа хоче обмежити його пересування іншими країнами і метою видачі РФ.

Про це заявив директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко у Facebook.

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«Свіжа інформація про намір слідчих органів країни-агресора РФ заочно його (Марківа) арештувати за обвинуваченням буцімто в умисному вбивстві - ст.105 КК РФ. Наймовірніше, мова йде про обвинувачення у смерті громадянина РФ Миронова, який загинув разом із фотокореспондентом Андреа Роккеллі, за що нашого гвардійця судила і виправдала вже італійська Феміда», - зазначив він.

На переконання Шевченка, у такий спосіб Росія хоче обмежити його пересування іншими країнами, поставивши нашого гвардійця під загрозу затримання в інших юрисдикціях і потенційної видачі.

«Це неприпустимо, і це зайве свідчення причетності країни-агресора РФ до інформаційно-психологічної операції із затримання і суду над Віталієм в Італії», - наголосив представник МВС.

Історія нацгвардійця Віталія Марківа

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.

24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.

З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

4 листопада Марків повернувся до Києва.

11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Марківа у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині".

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Автор: Костянтин Гончаров