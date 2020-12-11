Російський суд рішенням про заочний арешт нацгвардійця Віталія Марківа хоче обмежити його пересування іншими країнами і метою видачі РФ.
Про це заявив директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко у Facebook.
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«Свіжа інформація про намір слідчих органів країни-агресора РФ заочно його (Марківа) арештувати за обвинуваченням буцімто в умисному вбивстві - ст.105 КК РФ. Наймовірніше, мова йде про обвинувачення у смерті громадянина РФ Миронова, який загинув разом із фотокореспондентом Андреа Роккеллі, за що нашого гвардійця судила і виправдала вже італійська Феміда», - зазначив він.
На переконання Шевченка, у такий спосіб Росія хоче обмежити його пересування іншими країнами, поставивши нашого гвардійця під загрозу затримання в інших юрисдикціях і потенційної видачі.
«Це неприпустимо, і це зайве свідчення причетності країни-агресора РФ до інформаційно-психологічної операції із затримання і суду над Віталієм в Італії», - наголосив представник МВС.
Історія нацгвардійця Віталія Марківа
- Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
- 12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.
- 20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.
- У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.
- 24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.
- З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.
- 4 листопада Марків повернувся до Києва.
- 11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Марківа у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині".
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