Фігуранти раніше працювали в українських ЗМІ, а потім робили замовні "ролики" про мобілізацію та Києво-Печерську лавру.

В Одесі затримали двох колаборантів, які робили постановочні сюжети на замову російських пропагандистів.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, одесит спільно зі своїм приятелем виконували замовлення російського пропагандистського телеканалу "РЕН-ТВ". Зокрема, спільники створили аудіовізуальний твір із фейковою інформацією щодо обставин мобілізації в Одесі.

"На виконання завдання російських телевізійників вони записали постановочне інтерв'ю з нібито співробітником Одеського обласного ТЦК та СП, де він пропагував вигідні загарбникам ідеї", - розповіли в прокуратурі.

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"Сюжет" - питання та відповіді інтерв'ю - фігуранти отримали від російських пропагандистів.

Зрадники стверджували, що влада України відправляє мобілізованих на смерть, українське суспільство не бажає давати відсіч і стримувати російських загарбників, а військовослужбовців ЗСУ й інших Сил оборони нібито мобілізують виключно примусово.

У прокуратурі уточнюють, що ця пропаганда транслювалася на російському державному телеканалі "РЕН ТВ" і в мережі інтернет.

Наразі одесити перебувають під вартою. Їм повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними СБУ, Один з підозрюваних - колишній оператор Одеського державного телебачення, який після повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з "РЕН-ТВ".

"На замовлення пропагандистів зловмисник погодився відзняти провокативне відео про перебіг мобілізації в Україні. За 8 тисяч гривень він найняв свого знайомого на роль "воєнкома" місцевого центру комплектування. Вони відзняли відео, де "воєнком" розповідав як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації", - повідомили в спецслужбі.

Після трансляції в ефірі "РЕН-ТВ" ролик підхопили понад 20 пропагандистських інформресурсів, серед яких і найбільші федеральні телеканали.

Наразі правоохоронці також перевіряється причетність оператора до зйомки низки замовних сюжетів щодо подій, пов’язаних із Києво-Печерською лаврою.

Слідство встановило, що, звільнившись із державного телебачення, чоловік працював в одеському осередку "Незалежного бюро журналістських розслідувань".

"Після повномасштабного вторгнення РФ він активно закликав до підтримки окупантів і виправдовував їхні воєнні злочини у своїх соцмережах. Саме таким чином він потрапив у поле зору кремлівських пропагандистів та ввійшов із ними в контакт", - розповіли в СБУ.

У ході обшуків, проведених у фігурантів, оперативники вилучили мобільні телефони, комп’ютери, обладнання для проведення професійної відеозйомки та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності, акторський реквізит - військову форму та засоби гримування.

Затримання зрадників України

Як повідомляв УНІАН, учора, 15 червня, стало відомо, про затримання двох херсонських меблярів, які працювали на загарбників. Так, фігуранти раніше працювали на меблевому комбінаті в Херсоні, а, коли російські військові захопили місто, пішли працювати до тюрми, яку створили окупанти. У цій установі загарбники тримали учасників руху опору, а колаборанти охороняли тюремні камери. Потім зрадники втекли, а один з них навіть примудрився мобілізуватися до лав Нацгвардії.

Також, Служба безпеки України затримала агента ФСБ Росії, який готував новий ракетний удар ворога по Вінниці. Він шукав місця дислокації українських військових і нишпорив біля промислових об'єктів.

Ще один колаборант з Донеччини під виглядом переселенця ховався на заході України. Він планував передавати розвідінформацію бойовикам "ДНР". Зрадника засуджено до 13 років за ґратами.

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