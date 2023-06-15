Під час окупації Херсону колаборанти охороняли тюремні камери, в яких утримували учасників руху опору.

Правоохоронці затримали двох херсонських меблярів, які працювали на загарбників, потім сховалися, а один навіть пішов служити до Нацгвардії України.

Як повідомляє прес-служба СБУ, затримано двох колаборантів з Херсонщини, які намагалися сховатися після співпраці з ворогом.

За даними слідства, фігуранти - двоє колишніх працівників меблевого комбінату у Херсоні. У період, коли російські військові захопили місто, вони добровільно пішли працювати до тюрми, яку створили загарбники. Там меблярів призначили молодшими інспекторами.

"У цій установі рашисти масово тримали викрадених місцевих жителів, насамперед - учасників руху опору в регіоні. Завданням обох колаборантів було охороняти тюремні камери, в яких утримували потерпілих", - розповіли у спецслужбі.

Під час звільнення Херсона зловмисники виїхали до сусіднього селища, де намагались переховуватись від правосуддя. Згодом один із них переїхав до батьків в місто Южноукраїнськ на Миколаївщину і звідти примудрився мобілізувався до однієї з військових частин Національної гвардії України.

В СБУ запевняють, що своєчасно викрили зловмисників, встановили їхнє місцезнаходження і затримали. За місцями проживання у зрадників знайшли "посвідчення" окупаційного органу РФ (тюрми) та фінансові "відомості" про отримання зарплати в російських рублях.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою. Меблярам загрожує до 15 років ув’язнення.

Як уточнили у Херсонській обласній прокуратурі, під час тимчасової окупації Херсона підозрювані добровільно пішли на службу до незаконно створеного та контрольованого окупантами закладу – "Північної виправної колонії № 90". Вони були інспекторами групи нагляду відділу безпеки цієї установи.

"Потім один з них, приховавши факт співпраці з окупаційною владою, влаштувався до лав військовослужбовців. Наразі перевіряється його можлива подальша співпраця з державою-агресором під час проходження військової служби. Інший виїхав до села, де намагався сховатися від правосуддя", - розповіли в прокуратурі.

Затримання зрадників в Україні - деталі

Нещодавно на Дніпропетровщині у лавах ЗСУ виявили "крота", який планував передати загарбникам напрямки українського контрнаступу. За даними слідства, з російською ГРУ співпрацював житель Енергодара, який вступив до лав ЗСУ перед 24 лютим 2022 року. Зокрема, зрадник мав передати ворогу маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки ЗСУ, намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах Сил оборони тощо.

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