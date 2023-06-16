Він шукав місця зосередження українських військових та нишпорив біля промислових об’єктів.

Служба безпеки України затримала агента Федеральної служби безпеки Росії, який готував новий ракетний удар ворога по Вінниці.

Як йдеться у повідомленні на сайті СБУ, таке завдання ворожий поплічник отримав від російської спецслужби на початку червня.

"Для його виконання зловмисник щоденно обходив вулиці обласного центру і приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони. Насамперед він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт", - розповіли у Службі.

Також російський агент розвідував місцевість навколо промислових об’єктів для визначення рівня їх охорони та присутності там українських захисників. Крім того, чоловік "підказував" окупантам "пріоритетність" об’єктів, по яких Росія готувала повітряний удар із використанням крилатих або балістичних ракет і дронів-камікадзе.

Зауважується, що співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили агента ФСБ, задокументували його злочинні дії та затримали під час виконання ворожого завдання.

"За даними слідства, зрадником є 30-річний мешканець Вінниці, що підтримував збройну агресію РФ. Через свої прокремлівські погляди він потрапив у поле зору ФСБ, яка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

Згідно з "інструкцією" російської спецслужби зрадник мав переправляти їм розвідінформацію у вигляді електронних карт та фотографій. Під час обшуку у затриманого було виявлено мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожих завдань.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі його було взято під варту, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

Затримання російских агентів та зрадників

Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці затримали двох херсонських меблярів, які працювали на російських загарбників, потім сховалися, а один навіть пішов служити до Національної гвардії України.

Нещодавно у Дніпропетровській області у лавах ЗСУ виявили "крота", який планував передати загарбникам напрямки українського контрнаступу.

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