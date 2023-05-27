Загалом повідомлено про підозру ще 4 зрадникам, серед яких "посадовці МНС РФ".

Служба безпеки України повідомила про підозру ще чотирьом ворожим поплічникам, серед яких "посадовці МНС РФ" та колишня працівниця українського Мін’юсту.

Як розповіли в прес-центрі СБУ, серед викритих поплічників ворога – рецидивіст, якого у 2021 році було засуджено до 10 років ув’язнення за злочини у складі підконтрольної РФ "козачої національної гвардії війська донського".

Зазначається, що увесь це час він переховувався від правосуддя на тимчасово захопленій частині Луганщини, а з вересня минулого року очолив створений агресором "Лисичанський пожежно-рятувальний загін".

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Ще двоє фігурантів, як поінформували в спецслужбі, це монтер провайдерської фірми та колишній посадовець місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Після захоплення частини регіону вони підтримали російських загарбників і пішли з ними на добровільну співпрацю. За це монтера призначили керівником утвореного окупантами "відділу внутрішньої політики адміністрації Лисичанська", інший очолив міську "пожежно-рятувальну частину МНС ЛНР". Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за с. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)" - йдеться у повідомленні.

Крім того, задокументовано злочинні дії колишньої працівниці Мін’юсту, яка у березні минулого року втекла на тимчасово захоплену територію Донеччини. Там вона перебувала на постійному зв’язку з бойовиками, виправдовувала російську збройну агресію і закликала місцевих жителів підтримати окупантів.

Їй повідомлено про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисницю оголошено у розшук.

В СБУ зазначили, що наразі тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти нашої держави.

СБУ розслідує справи зрадників і колаборантів

Як повідомляв УНІАН, наразі правоохоронці активно викривають зрадників України у різних регіонах.

Так, нещодавно було засуджено до 10 років в'язниці жителя Полтавщини, який передавав окупантам локації Сил оборони на півдні України. У Чернівцях затримали агента російської розвідки, який збирав інформацію про місця дислокації українських військових і розташування об'єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах нашої країни.

Крім того, на Миколаївщині затримали колаборанта, який обходив територію міста і прилеглих околиць та приховано фіксував на камеру телефона об'єкти Сил оборони.

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